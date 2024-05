横手美智子・花森ぴんく原作によるTVアニメ「マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ」より、かれん・ノエル・ココ・沙羅・星羅のアクアピッチが登場した。プレミアムバンダイほかにて7月14日まで予約を受付中だ。

2003年より放送され、昨年放送20周年を迎えた「マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ」。今回のアクアピッチは20周年記念として展開されているアイテムで、第1弾の「七海るちあ」、第2弾の「宝生波音」「洞院リナ」に続いて登場した。作中の動作と同じく開閉が可能で、裏面のボタンを押すと各キャラクターの変身音楽が流れ出す。また裏面のボタンを長押しすると、かれんは「オーロラの風に乗って」、ノエルは「Legend of Mermaid ~7 MermaidVersion~」、ココは「希望の鐘音~Love goes on~7 MermaidVersion」、沙羅は「Return to the Sea」、星羅は「Beautiful Wish」が再生される。価格は税込各4950円。商品は11月に発送される予定だ。

