季節はいよいよ春。新生活をスタートしたという人もきっと多いはず。コロナ禍の追い風も有り、今や当たり前となった定額制動画配信サービス。その中でも、特に若い人たちにオススメしたいのが「dTV」だ。

月額550円(税込)という手軽な価格はもちろん、魅力的なポイントがたくさんあるので、今回は新生活を始める若手社会人や学生に推したいdTVの魅力を4つに絞って紹介しよう!

まず、やはりなんといってもイチオシなのがBTS。躍動感と臨場感あふれる興奮のライブ映像から、全世界で大ヒットを記録したドキュメンタリー映画、そして貴重な素顔が見られるバラエティまで。19タイトルをdTVでなんと3月から順次独占配信中。たちまち自宅がライブ会場化すること間違いなしだ。

また、スマホだけでなくテレビやパソコン、タブレットでも視聴可能なため、いつでもどこでも場所を選ぶことなく楽しめる。先日のグラミー賞では、初の単独ステージで素晴らしいパフォーマンスを披露した彼らの魅力を、dTVで余すところなく堪能してみては。

もちろんdTVのコンテンツはこれだけではない。「映画」「アニメ」「オリジナル番組 」「韓流」など、豊富なラインナップも魅力のひとつ。なかでもイチオシの作品をジャンルごとにチラ見せしよう。

[映画]

[アニメ]

[オリジナル番組]

[韓流]

「EYES ON ME : THE MOVIE」

日本・韓国合同12人組グローバルグループ「IZ*ONE」初のコンサートフィルム。2019年6月にスタートした初のアジアコンサートツアーに密着し、最初の開催地である韓国公演の模様を中心に、会場さながらの臨場感が味わえるライブ映像のほか、バックステージでのメンバーの様子も収録。