映像配信サービス・dTVは、2022年のdTV年間総合視聴ランキングを発表した。

今年最も多くの人が視聴した作品は、2020年に大ヒットした、アニメ映画『鬼滅の刃 無限列車編』の続編となる、テレビアニメ『鬼滅の刃 遊郭編』。2023年4月からは地上波にてテレビアニメ『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』が放送される予定で、ますます注目を集める。

続く、第2位には赤の他人だったスパイの男、殺し屋の女、超能力者の少女が“仮初の家族”を築き、“家族としての普通の日常”を送るために日々のトラブルと奮闘する様子を描いたテレビアニメ『SPY×FAMILY』がランクイン。アニメ作品がトップ10のうち6作品と人気を集めるなか、世界で活躍するトップクラスのK-POPアーティストたちが集結する韓国の音楽授賞式「2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)」が3位となった。

■2022年dTV年間総合視聴ランキング



1.『鬼滅の刃 遊郭編』(アニメ)

2.『SPY×FAMILY』(アニメ)

3.「2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)」(韓流)

4.『チェンソーマン』(アニメ)

5.『闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん』(国内ドラマ)

6.『ハニーレモンソーダ』(邦画)

7.『呪術廻戦』(アニメ)

8.『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』(音楽)

9.『名探偵コナン』(アニメ)

10.『キングダム 第4シリーズ』(アニメ)