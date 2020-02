"ニューカレドニア"といえば「天国に一番近い島」のキャッチフレーズでおなじみ、南太平洋に浮かぶフランス領のリゾート地。日本からは直行便で約8時間半とアクセスも良く、まさに“日本に一番近いフランス”です。

フランスの洗練された街並みと世界遺産にも認定された美しい海の両方を贅沢に楽しめるのはニューカレドニアならでは。

年間平均気温が約25度と過ごしやすく、日本との時差は2時間しかないので時差ボケもほとんどなし。そして世界でも有数の親日国でもあります。日本人が気軽に滞在できるリゾート地として非常におすすめなんです!

そんなニューカレドニアにはたくさんの“天国”がある!? ということで、今回はその中から厳選した“5つの天国”をご紹介します。

最初の天国はやっぱり「グルメ」!

ニューカレドニアの一番の名産品といえば「天使のエビ」です。その濃厚な旨味と甘みは一度体験したら忘れられないほどのおいしさ! フランス領ということで、本格的なフランス料理や、ガレットなどスイーツのお店が充実しているのも他のリゾート地にはない魅力です。

そうしたグルメをもっとも楽しめるのは、ニューカレドニアの首都であり最大の都市であるヌメアでしょう。この街で南太平洋有数の美食を楽しんだ後は、たくさんの人で賑わうココティエ広場周辺を散策。おしゃれな雑貨や洋服、ニューカレドニアならではの自然素材が活かされたオーガニックコスメなどの専門店をまわってショッピングを楽しんで。

また、ヌメアには植民地時代の趣を残す歴史的なコロニアル様式の建物が現存しており、白い帆船が浮かぶ港の様子ともあいまって、その美しい景色は“南太平洋のコート・ダジュール”と称されるほど! 街を歩いていると、日本では見られない街並みに胸が高鳴ります。グルメと街歩きの天国、それがヌメアです。

ニューカレドニアといえば海のイメージが強いと思いますが、それだけではありません。首都ヌメアから車を1時間30分ほど走らせるとたどり着くのがリビエール・ブルー州立公園。ここは2万2000ヘクタールにも及ぶ自然保護地区で、赤土と森と川が織りなす絶景が広がります。まさに“自然の天国”です。

実はニューカレドニアは動植物の固有種(そこにしか棲息していない種)の割合が世界第3位という国。実にニューカレドニアの動植物の約76%が固有種というから驚きです。

特にリビエール・ブルー州立公園は、世界中ここでしか出会えないレアな鳥や植物の宝庫。なかでも、ぜひ探してみてほしいのがニューカレドニアの国鳥でもある「カグー」。美しい羽毛を持つ愛らしい姿の鳥で、飛翔することはできず歩いて過ごしています。ここはカグーの保護区でもあるため、高確率で出会うことができます。





ニューカレドニアはフランス領になる以前、カナックと呼ばれるメラネシア系先住民の島でした。このカナックの文化とフランスの文化が混ざり合い、ニューカレドニア独自の文化ができあがりました。

せっかくニューカレドニアを訪れたのなら、このカナック文化についても知っておきたいですよね。

カナック文化を学ぶのにおすすめなのがチバウ文化センター。博物館や劇場、図書館、庭園などが一つになった複合施設です。



まず目を引くのは建物の形状。カナックの伝統家屋「カーズ」からヒントを得て設計されたもので、空へと一直線に棟が伸び周辺の森と一体化しているようなデザインです。フランスのポンピドゥー・センターや関西国際空港などで知られる、有名建築家レンゾ・ピアノによって設計されています。

チバウ文化センターでは様々な展示だけでなく、コンサートやダンス、フェスティバルが催されることも。ぜひ、イベントを通じて伝統文化に触れてみてください。

この他にもマングローブの森を縫うように伸びるカナック道を散策したり、カナックの伝統家屋である「カーズ」を見学したりすることもできます。

また、ヌメア市内にはヌメアの町の成り立ちについて展示した「ヌメア市立博物館」や、海洋国としての歴史を紹介する「ニューカレドニア海洋博物館」など、多彩なミュージアムがあります。ニューカレドニアは歴史や文化への知的好奇心を満たしてくれる“天国”でもあるのです。

ニューカレドニアに期待するものNo.1は、やはり美しい海とビーチ! ニューカレドニアにはいくつもの美しいビーチがありますが、まずおすすめしたいのはリフー島です。この島の特徴は、美しい白砂のビーチだけでなきく、サンゴ礁の隆起によって形作られた断崖の壮大な絶景の両方が楽しめる点です。

いくつもの島から成るロワイヨテ諸島のなかでも、最大の島がリフー島。首都ヌメアから国内線の飛行機で約40分とアクセスも良く、そのわりに観光客も少なめで絶景をゆっくりと楽しむことができます。

見どころはニューカレドニアで一番白く美しいともいわれるロンガニ・ビーチ。そして島の最北端に位置する断崖絶壁の展望スポット、ドキンの断崖。海中の絶景を思う存分、満喫したいなら、波の穏やかなジネク湾でのシュノーケリングがおすすめです。海中にシュノーケリング用のパスが整備されており、気軽に楽しむことができます。

さらに上質なバニラの栽培を行っている農園で見学やお土産ショッピングを楽しみましょう。

海だけじゃなく、実は山にも魅力的なスポットがあるニューカレドニア。ヌメアから車で約2時間半のブーライユは、海と山の両方のアクティビティを楽しめるスポットなんです。

ここでは5つ星リゾートの「シェラトン・ニューカレドニア・デヴァ・スパ&ゴルフリゾート」に滞在して、ゆったりした時間を過ごすのがおすすめ。一ヶ所滞在で、ハイキングやサイクリング、ゴルフ、乗馬などを楽しむことができます。

もちろん、海のアクティビティも充実!

グラスボトムボートに乗って、ガラス張りの船底から世界遺産に認定されているラグーンの海中を眺めるのは、小さな子供から水着になりたくない大人たちまで誰もが気軽に参加できるアクティビティです。

ブーライユで特に人気なのが、海岸線に沈む夕陽を眺めながら軽食とワインを楽しむ「サンセット・アペリティフ」。ロマンチックな時間を堪能しましょう!

忙しい毎日をいったんリセットするのに海外リゾートはうってつけ! なかでも、多彩な魅力を持つニューカレドニアは、誰と行ってもそれぞれに“天国気分”が味わえるおすすめのリゾート地なのです。

ニューカレドニアに興味を持った方は、まずはニューカレドニア観光局&エアカランのメールマガジンに登録を。 おトクな情報や特別キャンペーンの案内をいち早くキャッチできます!

さらに現在、メールマガジン登録キャンペーンを実施中!! キャンペーンに参加した人の中から抽選で豪華プレゼントが当たるかも!? この機会にぜひ登録してみてください。

■ プレゼント詳細A賞【日本〜ヌメア エアカラン往復航空券】:1組2名様(プレゼントコード:マイナビA)B賞【記事内に登場したGo to by mizunoのトラベルウェア】:メンズ・レディース各5名様(プレゼントコード:マイナビB1~10)■ 応募期間2020/2/25(火)~2020/3/16(月)23:59■ 応募方法 ニューカレドニア観光局WEBサイト メールマガジン登録フォーム にご登録いただくと応募完了です。※ニューカレドニア観光局とエアカランが発行するメールマガジンにご登録いただくことになります。それぞれの個人情報取扱についてはこちらから ニューカレドニア観光局 その際、「このサイトをどこで知りましたか?」は「インターネット広告」をお選びください。 また、「旅行フェアなどのイベント」欄にご希望のプレゼントコード(上記参照)をご記入ください。記入例:マイナビA/マイナビB3 など当選者には応募締め切り後、マイナビニュースから登録メールアドレス宛へメールにて、送付先情報(送付先住所、受取人氏名、電話番号)を伺います。※メール送信後48時間以内にご連絡のない場合は当選を無効とさせていただきます。■ 応募条件・注意事項応募にあたって以下を必ずお読みください。●対象:日本国内にお住まいの方 1組2名様(1組2名のご当選者または同行者のうち1名様は20歳以上であること)●路線:日本(成田・関空)〜ヌメア(トントゥータ国際空港)●クラス:エコノミークラス(差額調整による他クラスへの変更不可)●有効期限:2020年5月1日(金)〜10月31日(土)(ただし、除外日あり)にご旅行を完了のこと※設定期間内にご利用なき場合は辞退されたものと判断し、無効とさせていただきます。第三者への譲渡・換金はできません。燃油サーチャージ、空港施設使用料などの諸税はご当選者様負担です。年末年始・夏期繁忙期・その他連休等の繁忙期はご利用いただけません。それ以外の日程でも混雑状況によりご希望のフライトがご用意できない場合がありますのであらかじめご了承ください。その他詳細はご当選者様に個別にご案内いたします。なお、本件に関するお電話によるお問い合わせには応じかねます。応募には以下の「個人情報取り扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取り扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼント抽選の対象となりません。(1)個人情報取り扱いについて:マイナビでは個人情報保護マネジメントシステムを構築し、正しい個人情報の取り扱いおよび安全管理につきましてできるだけの体制を整え、日々改善に努めています。当社が運営するマイナビニュースにおいて、読者の皆様からお預かりする個人情報は、プレゼントの発送にのみ利用いたします。(2)開示等、個人情報の取り扱いについてのお問い合わせ株式会社 マイナビ ニュースメディア事業部 キャンペーン事務局(mj-event@mynavi.jp)(3)個人情報保護管理者株式会社 マイナビ ニュースメディア事業部 事業推進部長(news-personal_data@mynavi.jp)





Go to by mizuno

ここまでの写真でご紹介したウエアは、「遊べる大人の、トラベルウェア」をコンセプトに、スポーツメーカーミズノが展開する「Go to by mizuno」のもの。軽量かつ機能的でデザイン性にも優れ、旅に最適です。ニューカレドニアに行くときは、ぜひ「Go to by mizuno」を身に着けてみては。