こんにちは! マイナビニュースのマンガ大好き担当・マイマイです。

突然ですが、みなさんは「世界一長い1コママンガ」をご存知ですか?

「なにそれ、知らないぞ」という方に今回紹介したいのは、電子書籍レンタルサイト「Renta!」で公開中の“タテコミ“『1コマの国のアリス』。

”タテコミ“とはスマートフォンでの閲覧に特化した、縦スクロールで読めるコミックです。

「総額1000万ポイント還元！タテコミ2周年キャンペーン」実施中!

8月10日(金)10時～8月16日(木)12時まで

キャンペーンページは▶▶こちら◀◀

なかでも漫画家・凸ノ高秀先生によって描かれた『1コマの国のアリス』は、その長さが特徴的で、なんと全長が約25メートルとのこと! (25メートルと聞くと、プールを思い出しますよね……)

そんなプールと同じレベルのマンガなので、もちろんボリュームも満点。「いうても、たった1コマでしょ?」とタカをくくっていたマイナビニュース編集部員も、読み終わるのに10分以上もかかり、「すみません、僕が間違ってました……」と反省するほどです。

すると、私のなかで1つの興味がわいてきました。

――「速読のプロ」なら、何分くらいで読めるんだろう?――

そこで今回は、こんな企画を用意しました。題して、

『1コマの国のアリス』速読選手権!

挑戦者プロフィール

▼エントリーNo.1:～速読の申し子～ 鈴木ひかりさん

1人目は「日本速脳速読協会」から、鈴木ひかりさん。

日本速脳速読協会は「速く正確に読み解く」力を身につけることを目標に、全国の2000以上の教育機関で速読講座を開講しています。速読を身につけることで、学習の効率を上げ、時間を有効活用できるとのこと。

速読のポイントとしては、「文章と顔の距離」と「目の動き」。その2つを適切にできるよう、生徒ひとりひとりに合わせた指導を日々行っています。一度身につけば一生定着するのが、速読トレーニングの魅力ですね。





それはなんだかお得……! 早いうちから速読できるようになれば、そのぶんの時間も有意義に使えますもんね。なにかコツなどはあるんですか?





今はスマートフォンやPCが普及しているので、1点を注視することが多いんです。なので、目の筋肉を意識して大きく動かしたり、視野を広くして文章をひとつの”かたまり”で見たりすると効果的ですね。といっても、今回はスマートフォンでの速読になるので、あんまりやったことがなくて……。でも、今までの力を出せるように頑張ります!





▼エントリーNo.2:～「マンガといえば」モデル～ 外川礼子さん

続いて2人目は、モデル・インスタグラマーとして活躍中の外川礼子さん。

外川礼子さん

私はマンガが本当に好きで! 休日は、よく漫画喫茶にこもってたりします(笑)。





それは意外! 最長だと何時間くらい行くんですか?





いや、たいしたことないですよ! 1日くらいです!





当たり前のように言いのける外川さん

いや、それ24時間ってことですよね!? 相当ですよね!? ぜひその熱量を発揮してもらえればと思います!





▼エントリーNo.3:～マンガ界の貴公子～ 瀬尾俊輔さん

最後の挑戦者は、マイナビニュースの編集者・瀬尾俊輔さん。

瀬尾俊輔さん

「マンガ」という単語が聞こえたので、飛んできました。まあ、僕はスゴイですよ。”おはよう”から”おやすみ”まで、日常生活ほぼすべての時間、何かしらのマンガを読んでます。マンガアプリなんか、50～60個入れてるんです。





待って、多すぎない!?





もうね、常に「読まなきゃ」という義務感に突き動かされてて。あ、もちろん「Renta!」さんでも、月に1,2万円分はマンガを購入しています。





あっそんな素晴らしいエピソードがあるんですか、ありがとうございます(笑)。





＊＊＊

そんな猛者3人による今回の選手権。自己紹介も終わったところで、いよいよ勝負開始です!

今回は、読み終わるまでのタイムを競う「スピード部門」と、クイズの正解数を競う「理解度部門」の2部門からジャッジします。

第1戦：スピード対決!

みなさん、スマホの準備はよろしいですか? それでは……よーい、スタート!





……。





……。





……。(カッカカッカカッカ)





いや、めっちゃ静かだな! 読まなきゃだからしょうがないけど! そんでもって瀬尾さんのタップする音でかいな……。





横からカッカカッカ聞こえてきて焦る……。





みなさん真剣に読み込んでいるようなので、その間に『1コマの国のアリス』について紹介しましょうか。





＊＊＊

●『1コマの国のアリス』あらすじ

ある日、主人公の”ありす”がスマホでマンガを読んでいると、突然謎のうさぎが出現。ありすのスマートフォンを奪い、穴のなかへと逃げていってしまいます。

うさぎを追いかけたありすは、「マンガの世界」に迷い込むことに。そこでは、恋愛からスポーツ青春もの、サスペンスなど、様々なマンガの「あるある」シーンが実際に起きるのでした……。

内容もさることながら、注目は「タテコミだからこそのギミック」。メッセージの通知画面が表現されていたり、スマートフォンを逆さにして読み進めたりなど、まさに”スマートフォンならでは”の手法が詰まった作品になっています。

＊＊＊

と、ここまではみなさん順調に読み進めていますね。人によってスマホの持ち方が違うのが面白い。





ふう……終わりました。





おっ。なんとダークホース・瀬尾さんが一番のりです! 時間は……3分台! 速い!





私も終わりました。





鈴木さんも読了! 僅差ですねー!





え、待って焦る～! って、なにこれスマホを逆さにするの!?





わ～、やっと終わりました! 二人とも速い……。





ということで、スピード対決の結果はこちら!

にしても、3人ともやっぱり速い……! 速読王決定戦といっても過言ではありません!





いやでも、ちゃんと理解できてるか、めちゃくちゃ不安……。





瀬尾さん、あんなに自信満々だったのに……!





理解度で挽回します! でも、どんな問題が出るのか想像もつかないな……。





では、さっそく第2戦にうつりましょう!



