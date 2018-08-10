こんにちは! マイナビニュースのマンガ大好き担当・マイマイです。
突然ですが、みなさんは「世界一長い1コママンガ」をご存知ですか?

  • 『1コマの国のアリス』 ※画像クリックで特設ページへ

「なにそれ、知らないぞ」という方に今回紹介したいのは、電子書籍レンタルサイト「Renta!」で公開中の“タテコミ“『1コマの国のアリス』
”タテコミ“とはスマートフォンでの閲覧に特化した、縦スクロールで読めるコミックです。

なかでも漫画家・凸ノ高秀先生によって描かれた『1コマの国のアリス』は、その長さが特徴的で、なんと全長が約25メートルとのこと! (25メートルと聞くと、プールを思い出しますよね……)

そんなプールと同じレベルのマンガなので、もちろんボリュームも満点。「いうても、たった1コマでしょ?」とタカをくくっていたマイナビニュース編集部員も、読み終わるのに10分以上もかかり、「すみません、僕が間違ってました……」と反省するほどです。

すると、私のなかで1つの興味がわいてきました。

――「速読のプロ」なら、何分くらいで読めるんだろう?――


そこで今回は、こんな企画を用意しました。題して、

『1コマの国のアリス』速読選手権!

挑戦者プロフィール

▼エントリーNo.1:～速読の申し子～ 鈴木ひかりさん

1人目は「日本速脳速読協会」から、鈴木ひかりさん。

  • 「日本速脳速読協会」の鈴木ひかりさん

日本速脳速読協会は「速く正確に読み解く」力を身につけることを目標に、全国の2000以上の教育機関で速読講座を開講しています。速読を身につけることで、学習の効率を上げ、時間を有効活用できるとのこと。

速読のポイントとしては、「文章と顔の距離」と「目の動き」。その2つを適切にできるよう、生徒ひとりひとりに合わせた指導を日々行っています。一度身につけば一生定着するのが、速読トレーニングの魅力ですね。


それはなんだかお得……! 早いうちから速読できるようになれば、そのぶんの時間も有意義に使えますもんね。なにかコツなどはあるんですか?


今はスマートフォンやPCが普及しているので、1点を注視することが多いんです。なので、目の筋肉を意識して大きく動かしたり、視野を広くして文章をひとつの”かたまり”で見たりすると効果的ですね。といっても、今回はスマートフォンでの速読になるので、あんまりやったことがなくて……。でも、今までの力を出せるように頑張ります!


▼エントリーNo.2:～「マンガといえば」モデル～ 外川礼子さん

続いて2人目は、モデル・インスタグラマーとして活躍中の外川礼子さん。

  • 外川礼子さん

私はマンガが本当に好きで! 休日は、よく漫画喫茶にこもってたりします(笑)。


それは意外! 最長だと何時間くらい行くんですか?


いや、たいしたことないですよ! 1日くらいです!


  • 当たり前のように言いのける外川さん

いや、それ24時間ってことですよね!? 相当ですよね!? ぜひその熱量を発揮してもらえればと思います!


  • 可愛らしい雰囲気とのギャップが……

▼エントリーNo.3:～マンガ界の貴公子～ 瀬尾俊輔さん

最後の挑戦者は、マイナビニュースの編集者・瀬尾俊輔さん。

  • 瀬尾俊輔さん

「マンガ」という単語が聞こえたので、飛んできました。まあ、僕はスゴイですよ。”おはよう”から”おやすみ”まで、日常生活ほぼすべての時間、何かしらのマンガを読んでます。マンガアプリなんか、50～60個入れてるんです。


  • 自信が表情にあらわれている……

待って、多すぎない!?


もうね、常に「読まなきゃ」という義務感に突き動かされてて。あ、もちろん「Renta!」さんでも、月に1,2万円分はマンガを購入しています。


あっそんな素晴らしいエピソードがあるんですか、ありがとうございます(笑)。


そんな猛者3人による今回の選手権。自己紹介も終わったところで、いよいよ勝負開始です!

  • (効果音)ぷおぉ～～～～ん

今回は、読み終わるまでのタイムを競う「スピード部門」と、クイズの正解数を競う「理解度部門」の2部門からジャッジします。

第1戦：スピード対決!

みなさん、スマホの準備はよろしいですか? それでは……よーい、スタート!


  • いざ、勝負開始!

いや、めっちゃ静かだな! 読まなきゃだからしょうがないけど! そんでもって瀬尾さんのタップする音でかいな……。


横からカッカカッカ聞こえてきて焦る……。


みなさん真剣に読み込んでいるようなので、その間に『1コマの国のアリス』について紹介しましょうか。


●『1コマの国のアリス』あらすじ
ある日、主人公の”ありす”がスマホでマンガを読んでいると、突然謎のうさぎが出現。ありすのスマートフォンを奪い、穴のなかへと逃げていってしまいます。

  • 『1コマの国のアリス』より ※画像クリックで特設ページへ

うさぎを追いかけたありすは、「マンガの世界」に迷い込むことに。そこでは、恋愛からスポーツ青春もの、サスペンスなど、様々なマンガの「あるある」シーンが実際に起きるのでした……。

  • 『1コマの国のアリス』より ※画像クリックで特設ページへ

内容もさることながら、注目は「タテコミだからこそのギミック」。メッセージの通知画面が表現されていたり、スマートフォンを逆さにして読み進めたりなど、まさに”スマートフォンならでは”の手法が詰まった作品になっています。

  • 『1コマの国のアリス』より ※画像クリックで特設ページへ

と、ここまではみなさん順調に読み進めていますね。人によってスマホの持ち方が違うのが面白い。


  • 左から、鈴木さんは両手タイプ、外川さんは片手中指タイプ、瀬尾さんは片手人差し指タイプ

ふう……終わりました。


  • 『1コマの国のアリス』より ※画像クリックで特設ページへ

おっ。なんとダークホース・瀬尾さんが一番のりです! 時間は……3分台! 速い!


私も終わりました。


鈴木さんも読了! 僅差ですねー!


え、待って焦る～! って、なにこれスマホを逆さにするの!?


  • 『1コマの国のアリス』より ※画像クリックで特設ページへ

  • 外川さん「こんなの初めて!」

わ～、やっと終わりました! 二人とも速い……。


ということで、スピード対決の結果はこちら!

にしても、3人ともやっぱり速い……! 速読王決定戦といっても過言ではありません!


いやでも、ちゃんと理解できてるか、めちゃくちゃ不安……。


瀬尾さん、あんなに自信満々だったのに……!


理解度で挽回します! でも、どんな問題が出るのか想像もつかないな……。


では、さっそく第2戦にうつりましょう!