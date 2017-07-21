パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計15作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で8月11日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『ベルセルク』『MARS』『Z～ゼット～』『夜見の国から～残虐村奇譚～上』『リバーシブルマン』『蟻地獄』『capeta』『GIANT KILLING』『少女ファイト』『山賊ダイアリー リアル猟師奮闘記』『ひとり暮らしのOLを描きました』など計15作品(各1～3巻まで)。

ベルセルク

巨大な剣を背負い、鉄の義手をつけた剣士・ガッツ。彼の行くところ、血の雨が降り、死体の山が築かれる。20年以上連載を続け、2002年には第6回手塚治虫文化賞マンガ優秀賞を受賞した名作。7月までWOWOW、TBSほかにてTVアニメが放送された。

