「最近実写化した○○見た？」「あー、あの漫画実写化してたんだ」「え、知ってるの？」「いやタイトルだけ知ってる」。 近年、多くの漫画作品が実写化されていることもあり、飲み会の場で漫画の話題になることも多いことだろう。しかしタイトルは知っているのに内容はわからない、自分だけ話に入れず人の話に頷いているだけ。

そんな、普段漫画をまったく読んでいない人たちが集まり、漫画について語ったらどうなってしまうのだろうか。

今回、座談会に参加していただいたのは某会社で営業として働いている3人。今日はその3人に、有名マンガ「進撃の巨人」「妄想高校教員森下」「富士山さんは思春期」の3作品のタイトルだけを伝え、内容について自由に妄想してもらった。

(左から) Fさん 妄想内容は正統派。3人の中では一番年下のリア充男子

Sさん 不思議系発想で周囲を翻弄する我が道を行く系女子

Mさん 生々しい妄想が得意。妄想内の登場人物の年齢がことごとく高い



富士山さんは思春期

最初に内容を妄想してもらうタイトルは「富士山さんは思春期」です。

M そうだなあ……富士山さんは30～40代のおじさんだよね。女性経験もまったくなさそう。

F その歳にして初めての思春期を迎えるってこと？ 僕は学園ものだと思ったけどなあ。モテない女子高生が山の漫画を描いているんだけど、ある日その漫画を男子に見られちゃう。そこからふたりの中が進展していって……。

S 安直だなあ。絶対にそれはない！

M ねー、だって高校生だったら思春期なの当たり前じゃない？ 普通の学園ものだったらそもそもタイトルに“思春期”って入らないと思う。

F うーん……。そもそも富士山さんの性別がわからないよね。

M 男女どちらにしても冴えない気がする。

Mさん主人公の30～40代のおじさんはどう活躍していくんですか？

富士山さんは冴えないおじさんだと主張するMさん

M 毎日コンビニでご飯を買うおじさんの話。あんまりドラマは展開しないほのぼの系で、女の子も特に出てこない。絵のタッチも羽海野チカ的な感じかなあ。

F 30～40代のおっさんが思春期なだけでもおかしいのに羽海野チカはないでしょ！

S いや、そのミスマッチ感はあり得るよ。

F えー……じゃあ、Sさんはどうなの。

S 私は山の話かと思った。

M 山ボーイとか山ガールの思春期？

S 富士山さんや高尾山、阿蘇山たちが青春を繰り広げるんだよ。山のふもとから頂上に向かって愛を叫ぶ！

F それは山登りサークルの話ってこと？

S 山そのものだよ。

M・S えっ!?



「富士山さんは思春期」みんなの妄想まとめ

M 30～40代のおじさんが毎日コンビニでご飯を買う話。

S 富士山さんという山がほかの山と青春を繰り広げる。

F 山の漫画を描いている女子高生がその漫画を気になる人に見られて……。



「富士山さんは思春期」実際のストーリーは?

身長181cmだけど、まだまだ幼気な中二女子の富士山さん。着替えを覗かれたのきっかけ？ で同級生でちょい小さめ160cm男子・上場クンとお付き合いすることになって……！ 人生のほんの一瞬だけきらめく、中学生時代の思春期をあざやかに切り取る、高身長美少女への愛を込めたラブコメ作品です！ 『カテキン』のオジロマコトが青春のキュンとくる甘酸っぱさを描き切る! 『富士山さんは思春期』 オジロマコト (双葉社)

妄想高校教員 森下

「富士山さんは思春期」と同じくタイトルに人名が入っていますね。

F また学園ものだ。

M・S またって、「富士山さんは思春期」は違うよ！

F だって、タイトルにこれだけヒントが散りばめられているんだよ。絶対学園ものでしょ。主人公は28歳くらいの男の先生で被害妄想がすごい。生徒に言われた些細なひとことで傷ついて、「ああ僕はダメだ、こんなんじゃ担任失格だ～」みたいな。一話完結型のストーリーで、毎回いろんな生徒が出てくる。

S えー、なんかいやだ。

M 読んでて気分が落ち込みそう。

F なんか僕にだけ厳しくない？

S 森下さんは妄想の中で高校教師になっているのかもしれないよ。森下さんは女子高生好きのニートじゃないかな。妄想のなかでいろんな女の子が出てきて、毎回違う女の子といい感じになるのを妄想……ということを毎日家の中で……。

その森下さんはおいくつなんですか？

S 34歳。

F もうギリギリじゃん。もともと教師だったけど辞めてニートになったとかじゃなく？

S うん。新卒でどこかの会社に入社したんだけど1～2年で辞めちゃって、10年もニート。それで「高校教師になれば良かったなあ」って毎日妄想してるの。



得意の生々しい妄想を披露するSさん

M 森下さんは女性だと思うけどなあ。男子生徒に対しての妄想デイズ。

F ど、どういうこと？

M 30歳手前の美人教師で現実世界では奥手で彼氏もいない。だから生徒ひとりひとりと妄想する日々なんだけど、一線を越える手前で「あーダメダメ」って自分を抑えているの。

F その妄想は自分から誘うの？ 相手から誘われるの？

S そこ掘り下げる必要ある？

M なんなの？ セクハラ？

F か、会話に深みが出るかと思って……。

「妄想高校教員 森下」みんなの妄想まとめ

M 30歳手前の美人女教師が男子生徒を相手に妄想デイズ。

S 34歳の女子高生好きニートが妄想の中で女子生徒といい感じになる話。

F 28歳の男性教員が日々被害妄想に襲われる話。



「妄想高校教員 森下」実際のストーリーは?

春麻女子高等学校２年３組担任の森下先生。ダンディーで生徒からの信頼も厚いが、実は脳内で生徒との妄想を繰り広げているド変態野郎だったーーーーーー!!!! 煩悩教師の脳内ハーレムラブコメ、ここに誕生!! 『妄想高校教員 森下』 西渡槇 (スクウェア・エニックス)

進撃の巨人

最後は有名タイトル「進撃の巨人」です。読んだことがない人を探すのは大変でした。

F もうタイトルでだいたいわかるよ。すごい大きい人が東京を襲いに来るんだけど、我々一般市民が街を守る。巨人の進撃を食い止める話。

主人公は市民と巨人どっちですか？

F んー、市民かな。

S 私はゴジラみたいな巨大な生物をイメージしてた。怪物が首都圏とかニューヨークを襲いに来るの……。あ、違う！ 巨人はニューヨークにある自由の女神像だ！

M えっ!?

F 設定が変わった。

S 自由の女神像はアメリカ代表。日本からは牛久の大仏が出て戦うんだよ。天下一武道会みたいな感じで。

F 自由の女神像はわかるけど、なんで牛久の大仏？

S 牛久の大仏は120mもあってブロンズ立像としては世界最大の大きさなんだよ、だから超強いの。で、主人公はどこの国にも属してないツルっとした見た目の巨人。それが天下一武道会に迷い込んでしまって、倒した巨人の体のパーツや技を会得していく。

女性2人の妄想に翻弄されるFさん

一気に少年漫画のイメージに。Mさんはどうですか？

M 私は友達から少し聞いたことがあるかもしれない……。私が知ってる話は巨人は出てこないで、OLの女の子が主人公だよって聞いた記憶が……。

F 巨人要素はどこにあるの？

M 太った上司が……。

S 進撃してくるんだ。

M そう、パワハラとかセクハラをしてくる。それとどう戦っていくかっていう漫画。主人公は29歳。



「進撃の巨人」みんなの妄想まとめ

M 29歳のOLが進撃してくる太った上司に立ち向かう話。

S 無国籍の巨人が自由の女神像や牛久の大仏を相手に戦う話。

F 進撃してくる巨人から東京の街を守る一般市民の話。

「進撃の巨人 attack on titan」実際のストーリーは?

手足をもがれ、餌と成り果てようと、人類は巨人に挑む!! 巨人がすべてを支配する世界。巨人の餌と化した人類は巨大な壁を築き、壁外への自由と引き換えに侵略を防いでいた。だが名ばかりの平和は壁を越える大巨人の出現により崩れ、絶望の戦いが始まってしまう。――震える手で、それでもあなたはページを捲る。超大作アクション誕生! これが21世紀の王道少年漫画だ!! 『進撃の巨人 attack on titan』 諫山創 (講談社)

惜しいと思わせるのもあれば、どこからそんな発想が出てくるんだ！ なんて突飛な妄想も飛び交った三者三様の妄想、いかがだっただろうか。3作品とも電子書籍のレンタルサイト「Renta!」でサンプルを読むことができるので、ぜひ自分の目で確かめてみよう。

