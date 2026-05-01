バラバラに並んだ漢字4文字を、正しい順番に並び替えて「四字熟語」を完成させよう! 頭の中で漢字を組み替えながら、ぴったりハマる言葉を見つけてみて。

【問題】正しい四字熟語は?

大人でも意外と迷うこの問題、すぐに解けますか?

――正解は次のページで! 意外と間違える人が多い問題です