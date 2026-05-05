バラバラに並んだ漢字4文字を、正しい順番に並び替えて「四字熟語」を完成させよう! 頭の中で漢字を組み替えながら、ぴったりハマる言葉を見つけてみて。
【問題】正しい四字熟語は?
大人でも意外と迷うこの問題、すぐに解けますか?
――正解は次のページで! 意外と間違える人が多い問題です
▶こっちはできる? 脳トレクイズにも挑戦!
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バラバラに並んだ漢字4文字を、正しい順番に並び替えて「四字熟語」を完成させよう! 頭の中で漢字を組み替えながら、ぴったりハマる言葉を見つけてみて。
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