大学へ入学し1ヶ月経つも、未だに友達の一人もいない佐伯琉斗（さえきると）。高校時代、とんでもないワルだった琉斗は、心を入れ替え猛勉強の末に大学へ入ったが、一匹狼だった彼は友達の作り方さえ知らなかったのだった…。ところが、そんな彼の前に爽やかイケメンが現れ、同級生との会話という未知との遭遇にドギマギしっぱなしの琉斗はーー…?

元一匹狼な不良の陰キャ大学生生活は、初めての経験ばかり! その中にはもちろん恋も含まれて……コミックシーモアオリジナルBL漫画『ワルでも恋はしたい』(著・いつきまこと)より一部をご紹介します。

