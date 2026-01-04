ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
【漫画】教習で「一発アウト」のNG行為って……
肩車教習所ではS字クランクで目を回してしまう車体が多いそうですよ。あと肩車教習所でマニュアルを選ぶと、坂道発進で膝を痛めた車体がそのままかかりつけの病院へ行ってしまう事案もあるそうです。怖いですね(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
連載
掲載日
ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
肩車教習所ではS字クランクで目を回してしまう車体が多いそうですよ。あと肩車教習所でマニュアルを選ぶと、坂道発進で膝を痛めた車体がそのままかかりつけの病院へ行ってしまう事案もあるそうです。怖いですね(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
ウーバー配達員あるある 第90回 「どこで買いました?」配達リュックを欲しがるおじいちゃんに遭遇した日
田舎あるある 第142回 【漫画】東京では普通? 田舎では目立つ? ファッションの違い
【帰省あるある】「飲みすぎて......」「盛り上がりすぎて......」やらかした&気まずかったエピソード14選
謎解き!コレができれば漢字王!? 第1040回 【レベル3】共通の漢字を入れて「4つの熟語」を完成させよう
【12星座×血液型占い】2026年最強運勢ランキング総合運1〜48位を発表! あなたの運勢は何位?
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。