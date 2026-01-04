ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

肩車教習所ではS字クランクで目を回してしまう車体が多いそうですよ。あと肩車教習所でマニュアルを選ぶと、坂道発進で膝を痛めた車体がそのままかかりつけの病院へ行ってしまう事案もあるそうです。怖いですね(小山)。