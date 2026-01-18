ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
【漫画】「先日こちらでイカを買ったのですが」客の意外な要望とは……
というか、イカってちょっとワンピースっぽいですよね。想像してもらえればわかると思いますが、麦わら帽子被せて、風がふくひまわり畑に立たせたらなんか恋しちゃいそうですよね(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
連載
掲載日
ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
というか、イカってちょっとワンピースっぽいですよね。想像してもらえればわかると思いますが、麦わら帽子被せて、風がふくひまわり畑に立たせたらなんか恋しちゃいそうですよね(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
田舎あるある 第144回 【漫画】田舎への異動で気づいた“想定外の壁”とは?
大人になって変わったこと 第93回 【漫画】「暇だなー」と言う息子の言葉、大人になって暇な時間ってあったっけ?
ウーバー配達員あるある 第92回 配達中に充満するカレーの香り…他人の胃袋を刺激した「飯テロ」事件
男が知らない、女の裏側 第25回 【漫画】男の“盛り身長”なんてかわいいもんよ? 女の言う数字の真実は、コレ。
謎解き!コレができれば漢字王!? 第1046回 【レベル3】スッと出る? 悩んじゃう!?「1文字」で完成する熟語たち
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。