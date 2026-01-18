ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「先日こちらでイカを買ったのですが」客の意外な要望とは……

というか、イカってちょっとワンピースっぽいですよね。想像してもらえればわかると思いますが、麦わら帽子被せて、風がふくひまわり畑に立たせたらなんか恋しちゃいそうですよね(小山)。