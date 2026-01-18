ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「先日こちらでイカを買ったのですが」客の意外な要望とは……

というか、イカってちょっとワンピースっぽいですよね。想像してもらえればわかると思いますが、麦わら帽子被せて、風がふくひまわり畑に立たせたらなんか恋しちゃいそうですよね(小山)。

UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み

小山コータロー

ギャグ漫画作家 : 小山コータロー

こやまこーたろー

副業ギャグ漫画作家。SNSを中心に心地よい違和感を表現したギャグ漫画を多数発表している。

