ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「お前が犯人だ!」追い詰められて告白したことは……

久々、新連載が始まりました。マイナビさんありがとうございます。このご恩はマイナビさんがもし過ちを犯したとしてもありもしないアリバイを立証することで返したいと考えています。信じてください犯人は僕です(小山)。

UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み

小山コータロー

ギャグ漫画作家 : 小山コータロー

こやまこーたろー

副業ギャグ漫画作家。SNSを中心に心地よい違和感を表現したギャグ漫画を多数発表している。

この著者の記事一覧はこちら