ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
【漫画】「お前が犯人だ!」追い詰められて告白したことは……
久々、新連載が始まりました。マイナビさんありがとうございます。このご恩はマイナビさんがもし過ちを犯したとしてもありもしないアリバイを立証することで返したいと考えています。信じてください犯人は僕です(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
