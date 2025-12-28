ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
【漫画】何が……? 「訳なし激安物件」の正体
以前不動産屋さんと内見に行った時、担当者が若い女性だったのですが「この物件私も住みたいと思ってたんですよ〜!」とか「上司も、ここに引っ越そうかなって言ってました〜!」と、不動産もこんなアパレル店員さんみたいな売り方するんだと思いましたね(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
