ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「ハッ!! まずい!!」満月の夜に男がとった行動は……

狼男とオオカミ少年ってネーミングセンスは全く同じなのに実情は全く違いますよね。ハリウッドで狼男VSオオカミ少年の実写映画やったらいいなって思いますか? 僕は思いません!(小山)。