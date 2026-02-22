ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「ハッ!! まずい!!」満月の夜に男がとった行動は……

狼男とオオカミ少年ってネーミングセンスは全く同じなのに実情は全く違いますよね。ハリウッドで狼男VSオオカミ少年の実写映画やったらいいなって思いますか? 僕は思いません!(小山)。

小山コータロー

ギャグ漫画作家 : 小山コータロー

こやまこーたろー

副業ギャグ漫画作家。SNSを中心に心地よい違和感を表現したギャグ漫画を多数発表している。

