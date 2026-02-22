ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
【漫画】「ハッ!! まずい!!」満月の夜に男がとった行動は……
狼男とオオカミ少年ってネーミングセンスは全く同じなのに実情は全く違いますよね。ハリウッドで狼男VSオオカミ少年の実写映画やったらいいなって思いますか? 僕は思いません!(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
