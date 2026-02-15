ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「ライオン脱走」動物園の訓練に元役者を起用した結果……

たまにニュースとかでこの「動物が逃げた時の訓練」やってるじゃないですか。着ぐるみ着て。僕が着ぐるみ役だったら、恥ずかしくてそのまま逃げ出すと思うんですよね。そこにリアリティが生まれるんでしょうね!(小山)。

副業ギャグ漫画作家。SNSを中心に心地よい違和感を表現したギャグ漫画を多数発表している。

