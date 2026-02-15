ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「ライオン脱走」動物園の訓練に元役者を起用した結果……

たまにニュースとかでこの「動物が逃げた時の訓練」やってるじゃないですか。着ぐるみ着て。僕が着ぐるみ役だったら、恥ずかしくてそのまま逃げ出すと思うんですよね。そこにリアリティが生まれるんでしょうね!(小山)。