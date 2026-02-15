ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
【漫画】「ライオン脱走」動物園の訓練に元役者を起用した結果……
たまにニュースとかでこの「動物が逃げた時の訓練」やってるじゃないですか。着ぐるみ着て。僕が着ぐるみ役だったら、恥ずかしくてそのまま逃げ出すと思うんですよね。そこにリアリティが生まれるんでしょうね!(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
連載
掲載日
ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
たまにニュースとかでこの「動物が逃げた時の訓練」やってるじゃないですか。着ぐるみ着て。僕が着ぐるみ役だったら、恥ずかしくてそのまま逃げ出すと思うんですよね。そこにリアリティが生まれるんでしょうね!(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
田舎あるある 第148回 【漫画】「それ外で着る?」田舎で衝撃を受けた服装事情
ウーバー配達員あるある 第96回 「置き配」で気まずいのがこれ! お互い“モニョる”お届け現場あるある
ライオン、すすぎ0回で洗濯がわずか15分で完了する衣料用洗剤「NANOX one 抗菌×時短」発売
なりたい名字「ベスト・オブ・名字」ランキング発表! 全国320人の珍しい名字が1位に - 2位加藤さん、3位長谷川さん
脳トレクイズ 第523回 【漢字のワナ】巧妙に紛れた1文字、気づけるかな!?
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。