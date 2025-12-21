小さい頃から本気で“仮面ライダー”になりたかった東島丹三郎(とうじま たんざぶろう)は、40歳になった今でもその夢を追い続けていた。そんなある日、「ショッカー現る!」というニュースが報道される。それはショッカー戦闘員のような覆面を被った、ただのチンピラによるコンビニ強盗事件。マスコミが面白がって「ショッカー」と呼称しただけの偽物だと理解していても、東島の正義の心は燃えていた。

「俺のは“仮面ライダーごっこ”じゃないから」こうして東島は“仮面ライダー”のお面を顔にまとい、偽物のショッカー事件を解決すべく戦う決意をする——。

現在TOKYO MXほかにてTVアニメ好評放送中、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』(柴田ヨクサル/協力：石森プロ 東映、ヒーローズ刊)第1巻より一部をご紹介します。

第1話：変身! 東島丹三郎

(c)石森プロ・東映