ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載中の『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』17巻(著：柴田ヨクサル／協力：石森プロ 東映)を、2025年12月5日(金)に発売する。

■『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』17巻

著：柴田ヨクサル

協力：石森プロ 東映

出版年月日：2025年12月5日(金)

版型：B6

定価：880円(本体価格800円)

【あらすじ】

十数年ぶりに帰郷した東島丹三郎。

仮面ライダーになることを夢見て生きてきた少年時代の自分に、40歳の今、渾身のエールを送る。

夢を追う全ての人に勇気を与える感動の帰郷編、収録！

TVアニメ大反響放送中の仮面ライダーコミック最新刊！！

また、発売日の12月5日(金)から12月22日(月)まで、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店にてPOPUPストアが開催される。

【POPUPストア実施企画】

○特典クリアカードプレゼント

コミックス『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』1巻～17巻を1冊購入するごとに限定特典クリアカード(全3種)が1枚配布される。

○オリジナルショッパープレゼント

上記のクリアカードに加え、一度の会計で5冊以上を購入すると、オリジナルショッパー(全4種)を1点プレゼント。

○柴田ヨクサル先生直筆サイン色紙を抽選プレゼント

さらに、一度の会計で3冊以上を購入すると抽選券が配布され、キャンペーンの当選者様には、柴田ヨクサル先生直筆のサイン色紙がプレゼントされる。

抽選企画の詳細に関しては、SHIBUYA TSUTAYA公式Xにて後日告知される。

(C)柴田ヨクサル / ヒーローズ (C)石森プロ 東映