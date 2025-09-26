近年、豪雨や猛暑など異常気象が相次ぎ、天候の急変に備える重要性が高まっています。昔から人々は空を見上げ、雲の形や動きから天気の変化を読み取ってきました。実際、雲の中には異常気象や自然災害の前触れを示すものもあります。大きく盛り上がる雲、魚の鱗のように並ぶ雲……一見美しく見える雲が天候急変のサインになることも。

今回は、気象予報士で空の写真家の武田康男氏による『知れば知るほどおもしろい 天気のはなし』(宝島社)より「数々の気象災害を呼ぶ積乱雲」についてお届けします。

■数々の気象災害を呼ぶ積乱雲とは?

積乱雲は、激しい雨や雷をともなう、発達した背の高い雲である。はじめは小さな積雲として現れ、地上からの熱や湿気を受けて上昇気流が強まると、急速に背を伸ばし、積乱雲へと成長する。高さは10〜13㎞、幅は十数㎞に達し、その中に含まれる水の量は最大で約600万t。25mプール約1万杯分に相当するという。雲頂が高さの限界に達すると、雲は横に広がり、「かなとこ雲」と呼ばれる独特の形になる。積乱雲は、雲の中で唯一、雷を発生させる力を持つ。内部では氷の粒が激しくぶつかり合い、静電気が生じており、これが雷のもととなる。

積乱雲の寿命は、積雲の時点も含め1時間程度なので、1つの積乱雲がもたらす雨は夕立のように短時間で収まる。しかし、いくつも連なれば話は別だ。実は、台風も多数の積乱雲が渦を巻くように集まってできたもの。また、線状降水帯のように、積乱雲が帯状に並んで次々に雨を降らせれば、大規模な水害につながる。突風やひょう、竜巻などの激しい気象現象も、すべてこの雲が引き金だ。

(1)積雲が成長

(2)積雲から積乱雲へ

(3)発達期

(4)成熟期

(5)衰退し、積乱雲は崩壊へ

※激しい雨と突風をもたらした積乱雲の盛衰を映した動画より作成(撮影地・日付:福島県・5月25日)