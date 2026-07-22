アパレル販売員として働いていた頃の実体験を描いたInstagram漫画が話題を集めています。

前回、帽子を試着したお客さんに「ここでは買わないです!! フリマサイトで買います!!」と言われあ然としてしまったたまちゃんさん(@pipipi.pipipi.pipipi.pipipi)。さらにお客さんから驚きの質問が……。

フリマサイトに出品されている商品なんて店員の守備範囲外……。しかし真剣な表情で「どう思います!?」と聞かれるたまちゃんさん。一体どうする!?