アパレル販売員として働いていた頃の実体験を描いたInstagram漫画が話題を集めています。
⇒✅前回のお話を読む
前回、帽子を試着したお客さんに「ここでは買わないです!! フリマサイトで買います!!」と言われあ然としてしまったたまちゃんさん(@pipipi.pipipi.pipipi.pipipi)。さらにお客さんから驚きの質問が……。
フリマサイトに出品されている商品なんて店員の守備範囲外……。しかし真剣な表情で「どう思います!?」と聞かれるたまちゃんさん。一体どうする!?
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アパレル販売員として働いていた頃の実体験を描いたInstagram漫画が話題を集めています。
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前回、帽子を試着したお客さんに「ここでは買わないです!! フリマサイトで買います!!」と言われあ然としてしまったたまちゃんさん(@pipipi.pipipi.pipipi.pipipi)。さらにお客さんから驚きの質問が……。
フリマサイトに出品されている商品なんて店員の守備範囲外……。しかし真剣な表情で「どう思います!?」と聞かれるたまちゃんさん。一体どうする!?
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