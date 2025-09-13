仕事が忙しいと都合のつかない婚約者のために手作りお菓子を差し入れしに王宮へ出向いたリシェルが目撃したのは婚約者と仕事仲間だという令嬢とのキスシーンだった。呆然とするリシェルに罵詈雑言を浴びせてくる婚約者。挙句、使用人のすることだとお菓子作りを馬鹿にされ婚約解消を言い渡されてしまう。

七生が描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『甘いお菓子の後は甘い溺愛を～婚約破棄された令嬢は辺境伯子息に溺愛される～』より、一部を抜粋してご紹介します。

(C)七生／DPNブックス