ダンス&ボーカルグループ・WATWING(ワトウィン)が6日、京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN & WINTER」に出演した。

WATWING

芸能事務所・ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループであるWATWING。リーダーの古幡亮をはじめ、八村倫太郎、高橋颯、鈴木曉、桑山隆太、福澤希空の6人で構成されており、2019年6月に結成された。

ステージではハードなラップが聴きどころの「WATWing(+intro)」を皮切りに、「Let's get on the beat」「Falling for You」「Honey, You!」を次々に披露した。爽やかなナンバーから息のあった激しいダンスナンバーと、バラエティ豊かなラインナップで観客を楽しませた。

「Honey, You!」では一部の歌詞を変え、「関コレのみんなハグをしたい」と歌唱し、大きな歓声を受ける場面も。最後は「ドームに立つには一つの目標でした。これからも前に進んでいきます。よろしくお願いします!」「また会いましょう」と再会を誓った。

「KANSAI COLLECTION」(関西コレクション)は、2011年2月に大阪で誕生したファッションとエンターテインメントのイベント。25回目となる今回は、「自分スタイルで進もう」をテーマとし、自分のスタイルを楽しみ、また自分以外のスタイルも受け入れる、認め合う文化を発信する。

撮影:加藤千雅