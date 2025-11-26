忙しい仕事中、どうしても集中が続かない──。

そんなとき、“ある種類の写真”が作業パフォーマンスを大きく左右するという研究があります。私たちが日常的に触れている、あの「かわいいもの」が、注意力や作業効率に意外な変化をもたらす可能性が示されているのです。

では、どんな写真が集中力を高めるのか。堀田秀吾さんの大ヒット中の著書『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科 人生が変わるテクニック112個集めました』(SBクリエイティブ)より紹介します。

赤ちゃん・子ネコ・子イヌの写真で集中力がアップする

子ネコ・子イヌの写真を見たら作業効率が上がった!

「かわいいは正義」などと言われていますが、じつは科学的に「かわいい」は有効な効果を生み出すことが示されています。

広島大学の入戸野らが大学生約130人を対象に行った実験によると、「かわいいものを身のまわりに置くことで、作業効率を上げることができる」ことが示唆されています。

実験では、穴からピンセットで小さな部品をとり出す作業や、数列から指定された数字を探し出すといった集中力を必要とする作業をしてもらいました。その際、学生たちを

(1) 子ネコ・子イヌの写真を見せるグループ

(2) 成長したネコ・イヌの写真を見せるグループ

(3) すしなどの食べものの写真を見せるグループ

の3つに分け、作業の間にそれぞれの写真を見せ、成績を比較しました。

その結果、(1)のグループのみがピンセット作業で44パーセント、数字を探し出す作業で16パーセント、それぞれ通常時よりも向上し、ほかの2グループには、とくに変化がなかったことがわかりました。

「かわいいという感情が生まれたとき、対象に接近して詳しく知ろうとする機能が作動するため、より集中する効果が生まれた」のではというのが、研究を主導した入戸野氏の見解です。たしかに、多くの人はかわいいものを見ると、もっと「しっかり見よう」という気もちが無意識に働きます。結果、注意力が上がり集中状態が持続した可能性があるというわけです。

かわいい赤ちゃんの写真を見ると脳が活性化される

また、ペンシルバニア大学のグロッカーらの研究では、かわいい赤ちゃんの写真を見ると、やる気や集中力や喜びに関係する脳の部位が顕著に活性化されることが確認されています。集中力が散漫になっているときは、スマホで赤ちゃんや愛くるしい子ネコや子イヌ、子パンダなどの動画を見てみてください。

ただし、ずっと見ているのは逆効果です。研究では1分〜1分半という長さがちょうどいいと報告しています。ダラダラ見ずに、適度に見て集中力を向上させましょう。

イラスト 若田紗希『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科 人生が変わるテクニック112個集めました』(SBクリエイティブ)より