都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
あれ? 雑草に困ってたはずなのに……ヤギを飼い始めて気づいた変化
＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全372話を一気読み
連載
掲載日
更新日
都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全372話を一気読み
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
限界間近!? 共働き世帯のリアル物語 第34回 【漫画】「どちらが休む?」共働き夫婦が揉めかけた平日の問題とは
大人になって変わったこと 第99回 【漫画】課長はコートを着ない、どうして? 若手社員には分からない現実的な理由
人間が火星に行ったら、酸素マスクがあっても即死!? 窒息ではない死因とは＜すごすぎる宇宙・天文＞
謎解き!コレができれば漢字王!? 第1072回 【レベル4】毎日1問脳トレ! ピタッとハマる漢字はどれだ?
「角部屋を選んだが......」「業者を使わずに......」後悔エピソードに学ぶ、引っ越しに向けて"やること"とは?
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。