都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
都会に出たら水道水がまずい……これって田舎の人間にしか分からない感覚?
＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全371話を一気読み
連載
掲載日
都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全371話を一気読み
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
限界間近!? 共働き世帯のリアル物語 第33回 【漫画】同じ職場で共働きなのにモヤる理由は、アレが固定されるから
【猫の名前ランキング2026】「レオ」が7年連続で総合1位に、2位は? - 5.5万頭調査
タワマン暮らし 第129回 【漫画】「やっとタワマンに住めた!!」見栄を張ってる分会社で辛くなる時
【クイズ】何の魚でしょう? - 正面から見た魚のビジュに「こんなアゴ割れてたっけ?」「不気味に感じる」の声
謎解き!コレができれば漢字王!? 第1067回 【レベル4】共通する1文字を探せ! 4つの熟語の“鍵”を見つけよう
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。