都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
太陽光発電でも民家でもない! 田舎に新しくできる建物はこれが多い
＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全374話を一気読み
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都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。
＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全374話を一気読み
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