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どうしてみんなは、愛し愛される相手と巡り合えるんだろう――。容姿は普通。友人は少ないけれど、ちゃんといる。特別な才能はないけれど、職場の人間関係も悪くない。自己肯定感はちょっと低めな27歳、渡貫満(わたぬき みちる)。これまでの人生で、恋人ができたことも、両想いになったこともない。そんな満が今、密かに片想いしているのは同僚の内海くん。手ごたえは悪くない…。「今度こそ、いけるかも……!?」。そう勇気を出して食事に誘った満。しかし、笑顔の彼から告げられたのは――。

見た目を変えれば、私は愛される? それとも……!!? 等身大ヒロインのリアルな恋愛奮闘記!

オヅが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『理想は「私らしくいられる恋」ですが。』より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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コミックシーモアにて好評配信中、『理想は「私らしくいられる恋」ですが。』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) オヅ/シーモアコミックス

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