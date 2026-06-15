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夫は激務、1歳の娘をワンオペする育休中の主婦・花恵は、どこにも行けない、誰にも会えない。それなのに、もう2年もレス。大げんかの末、したい私に夫が出した提案は「外で解消してきてよ」だった。円満な家庭のために、夫公認で相手をさがすことになって…!?

7月9日よりテレビ大阪にて放送がスタートする、中村ゆりか＆佐野玲於(GENERATIONS)W主演ドラマ『夫に不倫をお願いされました』原作、コミックシーモアオリジナル漫画『夫に不倫をお願いされました』(著・中家ヨシタカ)より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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(C) 中家ヨシタカ/シーモアコミックス

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