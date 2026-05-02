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四十を過ぎ、結婚も出産も叶わなかった藍子は、涙の末に「独りで生きる」と決めた。だが妹の入院をきっかけに、姪の仁湖を預かることに。

慣れない子育てと、仁湖の抱える孤独に向き合う中で、藍子の胸に封じていた想いが揺らぎ始める。「おひとり様」だからこそ気づけた痛みと、初めて知る“必要とされる喜び”。だけどその先に待つのは――。「選ばなかった人生」と向き合い直す、再生のヒューマンドラマ。

萱乃童が描く、コミックシーモアオリジナル漫画『おひとり様、母になる。』より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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コミックシーモアにて好評配信中、『おひとり様、母になる。』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) 萱乃童/シーモアコミックス

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