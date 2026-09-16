中学生の娘・ひかりが、突然「整形したい」と言い出した。母・彩は戸惑いながらも、学校で容姿をからかわれ傷つく娘の姿に心を痛め、悩んだ末に二重手術に同意する。手術後、ひかりは自信を取り戻し、彩も平穏な日常が戻ったことに安堵するが……。正解のない問いの中で、ルッキズムの呪縛に苦しむ親子の姿を生々しく描いたセミフィクション。
シリーズ立ち行かないわたしたち『娘に整形したいと言われたら』(うみの韻花/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
第10話:学校に行けない
次回、続きます。
「この顔じゃ、もう生きていけない」
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『娘に整形したいと言われたら』(うみの韻花/KADOKAWA)
「この顔じゃ生きていけない」娘の悲痛な叫びに、どう向き合いますか?
中学生の娘・ひかりが、突然「整形したい」と言い出した。母・彩は戸惑いながらも、学校で容姿をからかわれ傷つく娘の姿に心を痛め、悩んだ末に二重手術に同意する。手術後、ひかりは自信を取り戻し、彩も平穏な日常が戻ったことに安堵する。しかし、それも束の間だった。「二重になっただけじゃダメだった」と落ち込むひかりは、やがて「鼻も整形したい」と訴え始める。SNSでの容姿比較や心無い言葉をきっかけに、ひかりはふたたび自己肯定感を失い、不登校になってしまう。その心には「醜い」という呪いが巣食い、次第に精神を病んでいく。希死念慮まで抱くようになった娘の命を繋ぎ止めるため、彩はふたたび「美容整形」という選択肢に向き合うことになるが…。
子どもに整形したいと言われたら、どうしますか?正解のない問いの中で、現代のルッキズムの呪縛に苦しむ親子の姿を生々しく描くセミフィクション。
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