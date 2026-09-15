マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年8月17日～8月30日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 キングダム 原泰久 集英社 その他 2 ブルーロック 金城宗幸 , ノ村優介 講談社 スポーツ 3 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 バトルスタディーズ なきぼくろ 講談社 スポーツ 5 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～ BELF(原作)・bam2bam(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 雑用付与術師が自分の最強に気付くまで アラカワシン , 戸倉儚 双葉社 ファンタジー・SF 9 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF 10 メイドインアビス つくしあきひと 竹書房 その他

1位は『キングダム』、第2位は『ブルーロック』、第3位は『モブ悪役がアカデミーで生き残るには』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 もう興味がないと離婚された令嬢の意外と楽しい新生活 和泉杏花 , さびのぶち 小学館 恋愛 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 キングダム 原泰久 集英社 その他 5 お求めいただいた暴君陛下の悪女です 天壱 , SORAJIMA 双葉社 ファンタジー・SF 6 君に届け 番外編～運命の人～ 椎名軽穂 集英社 恋愛 7 ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ 尾羊英 , 中村颯希 , ゆき哉 一迅社 ファンタジー・SF 8 問題な王子様 Solche(原作)・CACTUS(漫画) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 メイドインアビス つくしあきひと 竹書房 その他 10 君に届け 椎名軽穂 集英社 その他

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『もう興味がないと離婚された令嬢の意外と楽しい新生活』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

8月下旬のランキング、マイナビニュースの注目作品は、女性編第2位の『もう興味がないと離婚された令嬢の意外と楽しい新生活』(和泉杏花、さびのぶち/小学館)。現在小学館の漫画アプリ「マンガワン」で連載中の恋愛漫画で、LINEマンガではカラー化されたタテ読み版も配信中です。

次期国王・カロル王子の妻として懸命に尽くしてきたヴェラは、ある日突然「ヴェラより役に立つ相手と結婚するのだ」と、離婚を告げられる。僻地に追放されてしまったヴェラだが、王妃教育や慣れない公務から解放され、自由な生活を満喫し始める。そんな中、任務でヴェラの屋敷を訪れた、元王子のアランは、屋敷の周辺のとある変化に気付き……? 何もかもを無くした令嬢が、秘めた能力で新たな居場所を築く、逆転ラブファンタジーです。

漫画に寄せられたコメントでは「離婚上等でしょう。あのダンナじゃ、ラッキーよ！」「読み返しにきたら、さわやかにドクズで改めてビックリした」と、主人公が物語冒頭で受ける仕打ちからスカッとする展開に言及する方や、「カラーだとまた印象が違いますね！おすすめ！」「LINE漫画だとコメ欄あるから見る楽しみ増える〜」とカラー版やコメント欄の盛り上がりについての声が寄せられています。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。