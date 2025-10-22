分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■「ペット問題」で会議は“怒涛の延長戦”

集合住宅での課題のひとつが「ペット問題」。飼っている世帯にとっては“家族”であり、一方でペットを飼っていない世帯にとっては、鳴き声やフンの処理、しつけの行き届き具合が気になるものです。もしマナーや常識を逸脱している世帯があれば、問題提起されるのは必然。こうした利害の対立は、会議を怒涛の延長戦に追い込みがちだからこそ、ルールの明文化など仕組みづくりがカギになりますね。

次回も、マンション管理組合あるあるをお届けします。

→✅あるあるネタ満載! 「理事会は今日も波乱万丈」を1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート