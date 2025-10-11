年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。
みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?
■「お金持ちになって豪邸ででっかい犬を飼う」子どもの頃の夢、大人になると夢の意味が変わった
若いころはいろんな夢があったもの。
大人になってみると、漠然と夢みたものが現実に。「夢」の意味も変わってきた。
連載
掲載日
年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。
みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?
若いころはいろんな夢があったもの。
大人になってみると、漠然と夢みたものが現実に。「夢」の意味も変わってきた。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
謎解き!コレができれば漢字王!? 第991回 【レベル2】アタマの体操! 共通“漢字”を見つけ出そう
田舎あるある 第130回 【漫画】帰省する度に言われる「次はいつ帰ってくるの?」
【漫画】理事会は今日も波乱万丈 第13回 「文句があるなら…」管理組合を支配する“独裁理事長”
脳トレクイズ 第433回 【漢字推理ゲーム】怪しい1文字、見抜ける?
田舎あるある 第129回 【漫画】男たちの憧れ?! 都内ではあまり見られない昆虫がすぐ近くに
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。