年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。

みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?

■「お金持ちになって豪邸ででっかい犬を飼う」子どもの頃の夢、大人になると夢の意味が変わった

若いころはいろんな夢があったもの。

大人になってみると、漠然と夢みたものが現実に。「夢」の意味も変わってきた。