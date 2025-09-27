年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。

みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?

■大人が「安いもの」を安易に買わない深い理由

コスパがいいものだと思っても、すぐ壊れてしまえば意味がない。

高いものでもいいものを買うようになったとき、大人の階段を一つ上がるのでしょう。