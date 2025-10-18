年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。
みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?
■「若手の気持ちが分からない…」上司の飲みに付き合わされてた理由が分かった瞬間
上司って飲み会好きだよな～と思っていた若手時代。
上司側になってくると、見えてくる世界も変わった。
