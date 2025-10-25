年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。

みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?

■「頑張ったのにダメなんですか?」社会人の厳しさに打ちのめされた瞬間

頑張ればそれでいい、頑張る過程が大事といわれてきた学生時代。

社会人になると、何よりも「結果」が求められる現実を知った。