年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。
みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?
■「頑張ったのにダメなんですか?」社会人の厳しさに打ちのめされた瞬間
頑張ればそれでいい、頑張る過程が大事といわれてきた学生時代。
社会人になると、何よりも「結果」が求められる現実を知った。
