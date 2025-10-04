年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。
みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?
■「母の味」のありがたみが分かる瞬間
いつもお母さんが作る料理を食べていると、ジャンキーなものが食べたくなっていた子ども時代。
大人になってみると、いつもの料理が恋しくなる日がくるのです。
いつもお母さんが作る料理を食べていると、ジャンキーなものが食べたくなっていた子ども時代。
大人になってみると、いつもの料理が恋しくなる日がくるのです。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
