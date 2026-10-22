まさか夫が「繋がり匂わせオタク」だったなんて!絶対に許せない!! 梨花の夫・涼太は、地下アイドル「もも」の熱烈なオタク。ももと比べ嘲笑う夫に悩む梨花だったが、ある日夫の財布からラブホのレシートを見つけて……
『推し活不倫夫大炎上 燃やしたのは私です』(原作・リアコミ、漫画・みつのぱんだ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
6話
次回、続きます。
繋がり匂わせオタクの夫、絶対許さない!!
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『推し活不倫夫大炎上 燃やしたのは私です』(原作・リアコミ、漫画・みつのぱんだ/KADOKAWA)
まさか夫が「繋がり匂わせオタク」だったなんて!絶対に許せない!!
「推しは毎日保湿してるのに お前また肌荒れしてない?」。
梨花の夫・涼太は、地下アイドル「もも」の熱烈なオタク。
ももと比べ嘲笑う夫に悩む梨花だったが、ある日夫の財布からラブホのレシートを見つける。
SNSで相手を探ると浮気相手はもも!
しかも匂わせ投稿まで!
ただの不倫よりタチが悪い「繋がり匂わせオタク」の夫とアイドルを絶対につぶしてやると決意する梨花だったが――。
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