「オーメン」シリーズは、1976年にシリーズ第1作が公開された、名作ホラー映画シリーズです。キリスト教の終末思想をベースにした本作では、悪魔の数字“666”を象徴する6月6日午前6時生まれのダミアン・ソーンという少年を中心に、彼の周囲で起きる出来事が描かれます。

本記事では、この「オーメン」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

映画「オーメン」シリーズを見る順番

映画「オーメン」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「オーメン」シリーズの公開順

映画「オーメン」シリーズの映画は、2026年までに全6作品が公開されています。まずはこの6作品の公開順と時系列を把握しておきましょう。

『オーメン』(1976年) 『オーメン2/ダミアン』(1978年) 『オーメン/最後の闘争』(1981年) 『オーメン4』(1991年) 『オーメン666』(2006年) 『オーメン:ザ・ファースト』(2024年)

「オーメン」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下のとおりです。

『オーメン:ザ・ファースト』(2024年) 『オーメン』(1976年) 『オーメン2/ダミアン』(1978年) 『オーメン/最後の闘争』(1981年) 『オーメン4』(1991年) 『オーメン666』(2006年)

2024年に公開された『オーメン:ザ・ファースト』は、1976年に公開されたシリーズ第1作『オーメン』の前日譚となっており、シリーズの元凶である悪魔の子・ダミアンが生まれるまでを描いていおり、時系列としては最も古い時代を描いています。

シリーズ第1作からシリーズ第4作の『オーメン4』までは、ダミアンの少年期から青年期、そして次世代へと続く流れを描いた正統続編シリーズとも言えるでしょう。

2006年に公開された『オーメン666』は続編ではなく、シリーズ第1作の舞台を2000年代に変更した現代版リメイクとなっています。

映画「オーメン」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、「オーメン」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

『オーメン』(1976年) 『オーメン2/ダミアン』(1978年) 『オーメン/最後の闘争』(1981年) 『オーメン4』(1991年) 『オーメン666』(2006年) 『オーメン:ザ・ファースト』(2024年)

「オーメン」シリーズを公開順に見ることで、「正体不明の悪魔的存在の不気味さ」や「ダミアンの恐怖」を最も強く感じることができます。また、シリーズ公開時の観客が味わった衝撃をそのまま味わうことができ、シリーズが進化していく様子が感じられます。

「オーメン」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「オーメン」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『オーメン』(1976)

あらすじ

6月6日午前6時、ローマに赴任していたアメリカ人外交官ロバート・ソーンの妻は赤ん坊を死産してしまう。彼は妻に内緒で同時刻に生まれた男児を引き取り、ダミアンと名付けて自ら育てることにする。その後ソーンは駐英大使に任命され、公私共に順調な日々を送っていた。だが、ダミアンが5歳になった頃から、不穏な出来事が起こり始める。ローマからやってきたブレナン神父は、ソーンに「ダミアンは悪魔の子だ」と告げる……。

出演/グレゴリー・ペック、リー・レミック、デヴィッド・ワーナー、ハーヴェイ・スティーヴンス、ビリー・ホワイトロー、パトリック・トラウトン

監督/リチャード・ドナー

公開年/1976年

『オーメン2/ダミアン』(1978年)

あらすじ

両親が亡くなってから7年。ダミアンは父親の弟である実業家リチャード・ソーン夫妻に育てられていた。13歳になったダミアンは従兄のマークとともに陸軍学校に入学していた。ダミアンとマークは仲が良かったが、マークがダミアンが悪魔の子だということを知ったことで関係性が変化。ダミアンはマークを殺してしまう。リチャードもいよいよダミアンが悪魔の子であることを知るが、目前には死が迫っていた……。

出演/ウィリアム・ホールデン、リー・グラント、ジョナサン・スコット・テイラー、ロバート・フォックスワース、レオ・マッカーン、ランス・ヘンリクセン

監督/ドン・テイラー

公開年/1978年

『オーメン/最後の闘争』(1981年)

あらすじ

ダミアン・ソーンは32歳となっていた。養父だったリチャード・ソーンから引き継いだソーン産業のCEOの地位にいる彼は、駐英大使の座を狙う。前任者を自殺に追い込んで駐英大使となった彼は、イギリスに向かう。しかし、ダミアンの命を狙う7人の使徒が、聖なるメギドの短剣を携え、イギリスにやってきていた。その頃、ベツレヘムの第2の星が観測され、イギリスの地にキリストの再臨である救世主が誕生していた……。

出演/サム・ニール、ロッサノ・ブラッツィ、ドン・ゴードン、メイソン・アダムス、リサ・ハーロウ、ロバート・アーデン

監督/グラハム・ベイカー

公開年/1981年

『オーメン4』

あらすじ

バージニア州に暮らすジーンとカレンのヨーク夫妻は、養女をもらい受け、ディーリアと名付ける。やがて成長したディーリアはクラスで暴力事件を起こすなど、多くのトラブルに巻き込まれる。やがて、彼女の元にジョーという家政婦がやってくる。ジョーはディーリアを超能力フェアに連れていくが、そこでも火事が発生。ジョーもやがて命を落とし……。

出演/フェイ・グラント、マイケル・ラーナー、エイジア・ヴィエーラ、マディソン・メイソン、ドン・Ｓ・デイヴィス

監督/ジョージ・モンテシ、ドミニク・オートナン=ジェラール

公開年/1991年

『オーメン666』(2006年)

あらすじ

6月6日午前6時。アメリカ外交官のロバート・ソーンは妻・キャサリンの死産の報を受ける。ちょうど同日同刻、その病院ではもう一人男の子が生まれており、彼の母親は出産と同時に命を落としていた。悲しみに暮れるロバートは、その男の子を引き取り、我が子として育てることに。ダミアンと名付けられたその子が5歳になった頃、乳母の飛び降り自殺など、不可解な出来事が次々と起こるようになり……。

出演/リーヴ・シュレイバー、 ジュリア・スタイルズ、ミア・ファロー、デイビッド・シューリス、ピート・ポスルスウェイト

監督/ジョン・ムーア

公開年/2006年

『オーメン:ザ・ファースト』(2024年)

あらすじ

1971年。マーガレット・ダイノは修道女になるために、アメリカからローマにやってきた。マーガレットは、未婚の母のサポートもしている教会内の孤児院を手伝うことになる。孤児院には「悪い子の部屋」があり、そこにはカルリータという少女が閉じ込められていた。ある夜、ディスコに繰り出して羽目を外したマーガレットだが、その夜のことは記憶から消えていた。やがて、マーガレットの周囲で奇妙な出来事が起こりはじめ……。

出演/ネル・タイガー・フリー、タウフィーク・バルホーム、ソニア・ブラガ、ラルフ・アイネソン、ニコール・ソラーチェ、ビル・ナイ

監督/アルカシャ・スティーヴンソン

公開年/2024年

「オーメン」シリーズの魅力・見どころ

「オーメン」シリーズは、キリスト教の終末思想をベースとしたホラー映画です。シリーズの中心にいるのは「悪魔の子」であるダミアン。彼が自ら何かを画策するわけではなくとも、周囲で不可解な死が起き、動物が異常反応を示すなど、存在感を持って作品内に君臨しています。彼の存在に気づいた人間が真実を暴こうとしたり、ダミアンを殺そうとしたりししても、何もできず悲劇的な結末を迎えます。この圧倒的な力を持った存在から逃げることのできない「静かな恐怖」が、このシリーズの大きな魅力と言えるでしょう。

また、このシリーズでは、登場人物がショッキングな方法で死亡するケースが多数あります。落雷により屋根から落ちてきた避雷針に直撃され串刺しになったり、滑り落ちてきたガラス板で首を切断されたりと、ダミアンの存在を暴こうとする人物が激烈で不可解な死を迎えます。静かなトーンで描かれる「オーメン」シリーズの中で、突然に訪れるショッキングな死亡シーンは、このシリーズの大きな見どころと言えるでしょう。

テレビドラマ「オーメン」シリーズとは

「オーメン」シリーズは、『ウォーキング・デッド』の製作総指揮・脚本を務めたグレン・マザラにより、2016年にドラマ化もされています。このドラマは、シリーズ第1作の続編という形になっており、映画シリーズとは違った形で成長したダミアンの姿が描かれています。

あらすじ

30歳となった戦場カメラマン、ダミアン・ソーンは、謎の老婆から聞き覚えのある言葉を投げかけられる。それをきっかけに、ダミアンは忘れていた子ども時代の記憶を思い出していく。元恋人の協力を得て、ダミアンは亡き政治家の父が訪ねたという聖書学者の教え子に話を聞く。やがて彼は、次第に自分の暗い運命を知ることになり……。

出演/ブラッドリー・ジェームズ、オミッド・アブタヒ、 メガリン・エキカンウォーク、バーバラ・ハーシー

製作総指揮・脚本/グレン・マザラ

公開年/2016年

「オーメン」シリーズが配信されている動画配信サービス

「オーメン」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年7月時点で「オーメン」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『オーメン』

『オーメン2/ダミアン』

『オーメン/最後の闘争』

『オーメン666』

『オーメン:ザ・ファースト』

Hulu

『オーメン』

『オーメン2/ダミアン』

『オーメン/最後の闘争』

『オーメン4』

『オーメン666』

『オーメン:ザ・ファースト』

ディズニープラス

『オーメン:ザ・ファースト』

作品によって、いくつかの配信サービスで見られるものと、あまり多くのサービスでは見られないものがあります。ご自身の見たい作品がどのサービスで配信されているか、確認してみましょう。

「オーメン」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

「オーメン」シリーズは、ダミアン・ソーンという少年を中心に、悪魔の子の存在と、迫り来るアンチ・キリストの恐怖を描いた宗教ホラーです。1976年に第1作が制作されて以降、2026年までに全6作の映画と1作のドラマが作られています。

単なるスプラッターホラーではなく、悪魔の子がもたらす数々の死を描いた本作は、静かな恐怖を感じさせる、今なお色褪せない名作ホラーと言えるでしょう。気になった方は、ぜひこの機会にご覧になってみてください。

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