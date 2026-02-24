ニュースでたびたび目にする「老後資金2000万円問題」。大きな金額なだけに、漠然と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

今回は、グロービス経営大学院 教授の森暁郎氏による、仕事や人生の選択肢を広げる新しいお金の入門書『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」』から、「老後資金2000万円問題の対処法」についてお届けします。

「老後2000万円問題」のファクトを整理する

不安を感じたときに最初にやるべきなのは、「ファクトを確認する」ことです。

金融庁の試算の前提は次のとおりです。

モデルケース：夫65歳以上・妻60歳以上の無職世帯

収入：公的年金などで月20・9万円

支出：生活費などで月26・4万円

不足額：月5・5万円の赤字

この赤字が仮に30年間続くと、「5・5万円×12か月×30年＝約1980万円」となり、「約2000万円の金融資産の取り崩しが必要」と試算されたわけです。

これが、いわゆる「老後2000万円問題」の根拠です。当然ながら、これは平均的なモデルであり、誰にでも当てはまるわけではありません。

老後の暮らし方や寿命、健康状態、住宅の有無によって必要額はまったく異なります。

たとえば、次のような状況次第で、2000万円より多く必要な人もいれば、ずっと少なくて済む人もいます。

●持ち家か賃貸か。持ち家の場合、住宅ローンはいつ完済するか

●65歳以降も働くかどうか

●パートナーと同居か、独居か

●旅行などの大きなお金がかかる趣味があるか

つまりこの問題は、「どんな老後を生きたいか」というプランをもとに、「自分ごととして設計すべき課題」なのです。

今日の100円は明日の100円より価値がある

「老後2000万円問題」を考えるうえで重要な、ファイナンスの考え方があります。

それは、「今日の100円は明日の100円より価値がある」というものです。なぜ今日の100円のほうが価値があるのでしょうか? 理由は2つあります。

1つ目は、今お金を持っていれば、運用によって増やせる可能性があるからです。 2つ目は、インフレで将来の購買力が下がるからです。

たとえば、今日100円で買えたジュースが、明日101円に値上がりしたら、もう買えません。同じ100円でも、未来より今のほうが価値が高い─これこそが「お金の時間的価値」です。

この「現在価値」の概念は、お金の世界を理解していくうえでとても重要です。

「利回り」と「割引率」の関係を理解する

では、今日の100円は、1年後いくらになるでしょうか?

平均的な株式から得られる年利回りを5％とすると、1年後は105円になります。

この「お金が時間とともに増える割合」のことを「利回り」といいます。

逆に、「1年後の100円」を今の価値に換算すると、約95円になります。 言いかえれば、今持っている95円を5％で運用すると、１年後は100円になります。

このときの5％を「割引率」といいます。つまり、

● 未来に向かって増える尺度＝利回り

● 現在に戻す尺度＝割引率

この2つは「時間に対するモノサシ」を別方向に使っているだけで、表裏一体です。

30年後の2000万円は「今の465万円」

この考え方を「老後2000万円問題」にあてはめてみましょう。

現在35歳の人が、65歳以降に2000万円が必要になると仮定します。

しかし、30年後の2000万円は、今の2000万円と同じ価値ではありません。

5％の割引率で現在価値を計算すると、約465万円になります。

「え、それだけ？」と思うかもしれませんが、これが「お金の時間的価値」の現実です。

ただし、見方を変えれば希望も見えてきます。30年後に2000万円必要なら、今465万円あれば大丈夫ともいえるのです。今465万円を持っているなら、ただ預金に眠らせるのではなく、過去の平均的なリターンと言われている5％を目安に株式で長期運用すれば、十分2000万円に育ちます。

不安は「数値化」すれば行動に変わる

お金に関する漠然とした不安があるなら、とにかく「数値化」してみましょう。

ざっくり計算するだけでも、意外と安心できる人もいれば、危機感を覚えて行動を始める人もいます。大切なのは、まず計算してみることです。

世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」(ディスカヴァー・トゥエンティワン) ￥1,980(2026/2/1時点)

著者：森 暁郎

■詳しく見る

※本記事は、書籍の一部を抜粋し、編集のうえ掲載しています。