飲み会は、仕事とは違う一面が見えるコミュニケーションの場でもあります。しかし、楽しく終わったと思っていた出来事が、後になって思わぬ寂しさにつながることもあるのではないでしょうか。

内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。周囲に人がいても孤独を感じる人は決して少なくありません。

今回は「職場の飲み会」で起きたケースについてお送りします。

より道

「自分だけだった」と知った瞬間、寂しさを感じてしまうこともあるのかもしれません。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。

企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。