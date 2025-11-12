同じ職場にいても、どこか“会話がかみ合わない”――。そんな小さな温度差が、世代間の孤独を生み出しています。

内閣府「孤独・孤立に関する全国調査（令和5年）」によると、孤独を感じる人の割合は全年代で約2割。中でも50代以上の就業者では、「職場でのつながりの希薄さ」を理由に挙げる人が多いことがわかっています。

一方、厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査」では、メンタルヘルスの不調を訴える労働者が57.1％と過去最高水準に達しました。雑談の減少や世代ギャップは、単なるコミュニケーション不足ではなく、職場の“心のインフラ”が弱っているサインなのかもしれません。

この漫画では、そんなすれ違いの裏にある“見えない孤独”をユーモラスに描きます。

翻訳機能、求む

若い人たちの言葉が理解できない

話題の中心は“推しの尊さ”、飛び交う名前も略語も未知の言語。笑顔でうなずきながら、心の中では検索ワードを並べています。世代ギャップは感じるけれど、誰かを夢中で語る姿には、少しうらやましさも。わからない話題の中で、時代の速さと青春の熱量を感じる瞬間です。

会話に踏み込む勇気を

世代の違いで会話がかみ合わないことは、誰にでも起こり得ます。けれど、“話しかけづらい”“分かってもらえない”という小さな距離が積み重なると、職場の孤独につながります。年齢や立場の差ではなく、「同じ職場で働く仲間」として関わる姿勢が大切です。たった一言の雑談やリアクションが、誰かの安心を生むこともあります。会話のズレを恐れず、まずは声を交わす――それが孤立を防ぐ最初の一歩になるのです。