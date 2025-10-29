在宅勤務が広がって久しいいまも、職場の「見えない孤独」は解消されていません。内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。しかもその多くは“チームには属しているのに、つながっていない"という、気づかれにくい孤独です。一方、厚生労働省「労働安全衛生調査(令和6年)」によると、メンタルヘルス対策を十分に行えている事業所は63.2%、ストレスチェックは65.3%にとどまり、個人が抱くしんどさと、組織の支援の届き方には依然として大きな差があります。

“まわりに人はいるのに、なぜかひとり"。そんな違和感は、誰にとっても起こりうる職場の構造的な課題でもあります。

今回は「誘いを一度だけ断った」ことから始まるケースについてお送りします。

一回だけなのに

一度軽く誘いを断ったら二度と誘われなくなった

気軽に一度断っただけのつもりが、そのまま「不参加キャラ」に分類されてしまうことがあります。次の誘いは永遠に訪れず、気づけば輪の外側が定位置に。職場の誘いは一度のYES/NOで未来が決まる、意外とシビアな世界なのかもしれません。

孤独は個人の問題ではない

孤独は“性格の問題"ではなく、環境で減らせる職場リスクです。制度(面談・相談窓口・集団分析に基づく職場改善)と日常の声かけの両輪で、つながりを設計していきましょう。まずは「相談先の見える化」と「定期チェックの仕組み化」から――小さな変化が、明日の孤立をひとつ減らします。