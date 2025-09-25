雇用者のうち4割近くが非正規雇用だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、正社員との待遇差など非正規雇用をめぐる問題がニュースやSNSなどで注目を集めることも少なくありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介。漫画を通じて当事者たちのリアルな声をお届けします。

ミスを押し付ける上司に気が滅入るけど…

働いていると、理不尽な目にあったり面倒な人間関係に振り回されたりすることが少なくありません。仕事自体は嫌いじゃないのに、出社するだけでストレスを感じてしまうという人も多いのではないでしょうか。ただ、派遣という働き方の場合は「いずれ別の職場へ移る」という前提があるからこそ、ずっと続くわけではないと考えられるのが救いでもあります。 つらいことがあっても、「あと少しの辛抱だ」という視点を持つだけで気持ちが少し楽になるはずです。

今はつらく感じることでも、いつか「あのときは大変だったよね～」と笑って話せる日が来るでしょう。それだけでなく、その経験が次の職場や今後のキャリアに役立つこともあるかもしれません。職場でストレスを感じることがあっても気持ちを切り替えて、「レジリエンスを高めるチャンスだ!」と前向きに捉えてみてはいかがでしょうか。

働き方改革で変わる非正規雇用の環境

非正規雇用に対してネガティブなイメージを抱く人も多いでしょう。しかし、働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあります。

実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

本連載では今後もさまざまな非正規雇用のリアルを紹介していくので、自身の働き方を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

調査時期: 2025年6月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート