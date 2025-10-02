雇用者のうち4割近くが非正規雇用だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、正社員との待遇差など非正規雇用をめぐる問題がニュースやSNSなどで注目を集めることも少なくありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介。漫画を通じて当事者たちのリアルな声をお届けします。

その呼び方、「やっぱり派遣だから?」と思ったら…

同じチームなのに自分だけ呼ばれ方が違うとやはりモヤモヤしてしまいますよね。世の中には派遣社員を差別する社員も一定数存在するため、ちょっとした対応の差に対して敏感になってしまうもの仕方ありません。

アンケートには今回のケースのほかにも、「派遣の私だけいつまでも名前を覚えてもらえなかった」「派遣の人は名前では読んでもらえず“派遣さん”と呼ばれている」といった呼ばれ方に不満を感じたというエピソードが多く寄せられました。 時代が変わっても“派遣社員の呼ばれ方問題”は根深く残っているようです。

働き方改革で変わる非正規雇用の環境

非正規雇用に対してネガティブなイメージを抱く人も多いでしょう。しかし、働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあります。

実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

本連載では今後もさまざまな非正規雇用のリアルを紹介していくので、自身の働き方を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

調査時期: 2025年6月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート