雇用者のうち4割近くが非正規雇用だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、正社員との待遇差など非正規雇用をめぐる問題がニュースやSNSなどで注目を集めることも少なくありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介。漫画を通じて当事者たちのリアルな声をお届けします。

長くいてほしいと言われる派遣社員が持つ強みは…

派遣社員として働いていて「もっと認められたい」「期待されていない気がしてつらい」と感じている人も多いのではないでしょうか。裁量の大きな仕事を任されにくいことからこのように感じやすい面は確かにありますが、一方で派遣社員にはさまざまな業種・職種を経験できるというメリットもあります。この経験を上手く活かし“マルチスキル人材”として活躍する人は少なくありません。

今回のアンケートでも、「1つの会社にいたら難しいようなスキルが身につき、どこに行っても重宝された」「いろんな職場での経験を発揮できたことで正社員登用につながった」といった声が複数見られました。派遣という働き方をマイナスに捉えるのではなく、そこでしか得られない経験をどう活かすか意識してみると、新しい可能性が見えてくるはずです。

働き方改革で変わる非正規雇用の環境

非正規雇用に対してネガティブなイメージを抱く人も多いでしょう。しかし、働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあります。

実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

本連載では今後もさまざまな非正規雇用のリアルを紹介していくので、自身の働き方を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

調査時期: 2025年6月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート