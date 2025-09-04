雇用者のうち4割近くが非正規雇用だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、正社員との待遇差など非正規雇用をめぐる問題がニュースやSNSなどで注目を集めることも少なくありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介。漫画を通じて当事者たちのリアルな声をお届けします。

契約更新のヒントは寸志の中にあった…

寸志をもらってよろこばない人はいないはず。ですが、そこに契約更新のヒントが隠されていると知ってしまったら、素直によろこんで受け取れなくなってしまいそうですよね。

もちろん、これはあくまで今回のアンケート結果にあった一部の声なので、すべての会社がこのようなルールで運用しているわけではありません。会社によってはまた違った独自のルールを持つ場合もあるので、気になる人はベテランの先輩から聞き出してみるといいでしょう。

働き方改革で変わる非正規雇用の環境

非正規雇用に対してネガティブなイメージを抱く人も多いでしょう。しかし、働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあります。

実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

本連載では今後もさまざまな非正規雇用のリアルを紹介していくので、自身の働き方を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

調査時期: 2025年6月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート