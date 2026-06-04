海外にいると、日本の姿が違って見えてくる。日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第17回のテーマは、「アメリカ人にウケる“鉄板ニッポン土産”」。

ニューヨークでは、日本文化がすっかり日常に溶け込んでいる。日本人にとっては暮らしやすくなった一方で、お土産選びのハードルはむしろ上がった。「日本のものだから珍しい」では、喜ばれにくくなったからだ。

■日本文化はもう「特別」ではなくなった

カフェでは抹茶ラテが定番になり、街には「omakase」の看板を掲げた寿司屋が並ぶ。日本の雑貨店にはアメリカ人の客が集まり、日本食スーパーではランチを買う行列ができる。

筆者が初めてアメリカに暮らし始めた20年前、日本のものは「珍しい異国文化」だった。けれども、いまは違う。和菓子も文具も、探せばたいてい現地で手に入る。ものによってはAmazonで翌日に届く時代だ。

そんなアメリカで、いま喜ばれるものは何なのか。幾多の失敗の末にたどりついた、独断と偏見による「鉄板土産」をご紹介したい。

■鉄板その1：食べ物編 日本の洋菓子・緑茶

最近の筆者の定番になっているのが、日本の洋菓子だ。アメリカ人に洋菓子?と突っ込まれそうだが、日本の洋菓子の軽い食感と控えめな甘さはアメリカの菓子とは一線を画す。もはや”日本の洋菓子”という独自のジャンルだと感じる。

特によく選ぶのは、ヨックモックのシガールだ。日本人には定番の焼き菓子だが、アメリカ人にも驚くほど評判がいい。

近年は健康志向の影響で、アメリカでも甘すぎない味が好まれる傾向がある。そんな中、日本の洋菓子はアメリカ人の口にも合いやすいようだ。

日本の洋菓子と並んで、定番になっているのがお茶だ。甘いものをあまり食べない人にも渡しやすく、賞味期限が長いのも利点だ。

ただ、ティーポットで茶葉からお茶を淹れる習慣がない人も多いため、ティーバッグタイプの方が無難だと思う。流行に敏感な人には抹茶パウダーも選択肢のひとつだ。

■鉄板その2：品物編 夫婦箸・カトラリーレスト

日常で使える「ほんのり上質な日本らしさ」も、意外と喜ばれる。特に夫婦箸や箸置き、カトラリーレストのようなテーブル周りの小物は、場所もとらず実用性も高いため、お土産にちょうどいい。

最近のアメリカ人は本当に上手に箸を使う。一緒に日本料理店で食事をすると、日本人として「絶対に料理を落とせない」という、妙なプレッシャーを感じるほどだ。そんなこともあって、近頃では夫婦箸をお土産に贈ることが増えた。

ただし、こうした小物には文化の違いも表れる。以前、女性用に短い箸が入った夫婦箸をアメリカ人に贈ったところ、

「これは子ども用?」

と真顔で聞かれたことがあった。それ以来、サイズ違いではなく同じ長さのものを選ぶようにしている。

また、能作のカトラリーレストも評判がいい。

伝統柄の美しさに惹かれて愛用しているのだが、半分は「これいいでしょう?」と自分の趣味を共有したい気持ちで友人に贈っている。

金属なのにやわらかく折り曲げられる不思議な質感に、

「ワオ!」

と驚かれ、

「でしょ!?」

と、こちらもうれしくなる。

■鉄板その3：日本好き向け ふろしき・茅乃舎だし

日本に興味がある人には、ふろしきも評判がいい。包むだけでなく、バッグとして持ったり、インテリアとして飾ったりと色々な用途に使えるのも魅力だ。

実は、ふろしきをアメリカ人に贈るアイデアは、冷や汗ものの失敗から生まれた。

友人の自宅に招かれた際に、ワインを入れる袋が見当たらず、愛用のふろしきでワインを包んで持参した。中身のワインだけプレゼントするつもりだったが、友人は「とっても素敵!」と興奮した様子でふろしきごとワインを受け取ってくれた。満面の笑みの友人を見つめながら、お気に入りのふろしきが旅立っていくのを静かに見送った。ほんの少しの喪失感と引き換えに、新たな鉄板土産のアイデアを発見した瞬間だった。

日本の暮らしを感じるもの、という意味では茅乃舎だしもおすすめだ。

最近は自宅で日本食を作るアメリカ人も増えているため、本格的でありながら手軽に使えるだしは、料理好きにはかなり喜ばれる。

■鉄板その4：子供向け 靴下・ヘアアクセサリー

子ども向けには、日本の靴下も外れが少ない。

日本の靴下は作りが丁寧で、洗濯してもへたりにくいのがうれしい。キャラクターものなら、サンリオ、ポケモン、マリオなどはアメリカでも人気が高い。

女の子向けなら、日本のヘアアクセサリーも喜ばれる。

アメリカの公立校は、髪飾りに関する校則が比較的ゆるやかで、カラフルなものや大きなものを着けた子どもたちをよく見かける。そんな中、日本ならではの色使いの和風ヘアアクセサリーは新鮮で目を引くらしい。

しかもアメリカには、「クレイジーヘアデー」という奇抜な髪型で登校する謎の行事まである。だから、たとえ普段使いされなくても、変わった髪飾りとして活躍の場があるに違いない、と勝手に信じている。

■絶対外さない鉄板土産とは

アメリカでは、いまや日本のものが簡単に手に入る。「日本にしかない珍しいお土産」を探すこと自体が、以前よりずっと難しくなった。だからこそ最近は、「日本でしか買えないもの」よりも、日本人の自分が「本当にいい」と思って使っているものの方が、かえって喜ばれる気がしている。

自分自身が好きなものを、「これ、いいでしょう?」と相手と盛り上がりながら渡すこと。そんなやりとりまで含めて、お土産は相手の記憶に残るのかもしれない。

――とはいえ、絶対に外したくないなら、出国前に相手に「何が欲しい?」と聞くのが一番なのだけれど。

※紹介している価格は税込で、2026年5月20日現在のものです