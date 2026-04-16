海外にいると、日本の姿が違って見えてくる。日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第14回のテーマは、「米国を魅了した日本の飴細工」。

カリフォルニア州・ロサンゼルスのイベント会場で、子どもたちがひとりの日本人職人の手元をじっと見つめている。熱い飴を引き伸ばし、ハサミを入れると、まだ形のない塊が数分で動物やキャラクターへと姿を変えていく。その瞬間、会場から小さなどよめきが起こる。江戸時代から続く飴細工は、日本では縁日の風景として親しまれてきた。その技はいま、アメリカで“ライブアート”として受け入れられている。

今回は、ロサンゼルスを拠点に、日本の伝統技・飴細工をイベントやパーティで披露している飴細工職人、一柳忍(いちやなぎ・しのぶ)さんを取材。ハリウッド関係者など世界のVIPを顧客にもつ一柳さんの活動を通して、日本の伝統が海を越えてどのように形を変えてきたのか、その背景を探った。

  • 翌日のイベントを前に飴細工を実演してくれた一柳さん。熱い飴が数分で馬や龍、ワシの形へと変わる

    翌日のイベントを前に飴細工を実演してくれた一柳さん。熱い飴が数分で馬や龍、ワシの形へと変わる

■札幌の露店で見た飴細工が原点に

北海道札幌で育った一柳さんが、初めて飴細工を見たのは子どものころ。戦後の街では、紙芝居や露店の芸が身近な存在だった。目の前で飴が動物の形へと変わっていく様子は、「すごい」と感じる体験だったという。

「小さいころ、露店で飴細工を見たときは、面白いというより『すごい』と思いました。当時は、自分がその技を仕事にするとは想像もしませんでした」

  • イベントで実演の際に着用する、紫色とゴールド色のベスト

    イベントで実演の際に着用する、紫色とゴールド色のベスト

  • 飴細工用の保温器に入った透明の飴。あとで色を付けるため、６つに区分されている

    飴細工用の保温器に入った透明の飴。あとで色を付けるため、６つに区分されている

  • 飴細工に使う職人のハサミ。温かい飴を素早く整え、動物などの形をつくっていく

    飴細工に使う職人のハサミ。温かい飴を素早く整え、動物などの形をつくっていく

■18歳で渡米、ロサンゼルスで始まった飴細工の仕事

1971年、18歳でアメリカへ渡った一柳さん。ロサンゼルスで英語を学んでいたとき、飴細工職人の実演に出会った。幼いころ札幌の露店で見た飴細工の記憶がよみがえり、その職人の手伝いをすることになった。

「近所の子どもに25セントで飴細工をつくってあげたら、すごく喜んでくれたんです。子どもが驚く顔を見ると、またやりたくなるんです」

最初はアシスタントとして技術を学んだ一柳さん。当時の日本円でおよそ100円。近所の子どもたちにつくって喜ばれた経験が、飴細工を仕事として続けるきっかけになったという。

  • オクラホマ州の大型カジノリゾートホテルに設けられた、飴細工を披露するための特設エリア(写真提供：一柳忍さん)

    オクラホマ州の大型カジノリゾートホテルに設けられた、飴細工を披露するための特設エリア(写真提供：一柳忍さん)

  • 2024年、ロサンゼルスの全米日系人博物館に展示された、一柳さん制作の「白龍＆チャクラの7色」(写真提供：一柳忍さん)

    2024年、ロサンゼルスの全米日系人博物館に展示された、一柳さん制作の「白龍＆チャクラの7色」(写真提供：一柳忍さん)

■フリーマーケットからセレブパーティへ

活動の最初の舞台は、カリフォルニア州のスワップミート(屋外型のフリーマーケット)だった。そこから少しずつ活動の場は広がり、学校イベントや企業の催し、セレブのプライベートパーティなどにも招かれるようになっていった。

  • 2023年、アメリカの女優エル・ファニングさんと、ファニング家のブライダルシャワー(結婚前に花嫁を祝うパーティ)にて(写真提供：一柳忍さん)

    2023年、アメリカの女優エル・ファニングさんと、ファニング家のブライダルシャワー(結婚前に花嫁を祝うパーティ)にて(写真提供：一柳忍さん)

  • 日本では、ジブリ映画『となりのトトロ』の英語版で声を演じたセレブ姉妹として知られる、エル・ファニングさん(右)とダコタ・ファニングさん(左)との一枚。(写真提供：一柳忍さん)

    日本では、ジブリ映画『となりのトトロ』の英語版で声を演じたセレブ姉妹として知られる、エル・ファニングさん(右)とダコタ・ファニングさん(左)との一枚。(写真提供：一柳忍さん)

  • 2023年、Hiltonホテル創業家の一族、キャシー・ヒルトンさん(中央)とニッキー・ヒルトンさん(左)親子との一枚(写真提供：一柳忍さん)

    2023年、Hiltonホテル創業家の一族、キャシー・ヒルトンさん(中央)とニッキー・ヒルトンさん(左)親子との一枚(写真提供：一柳忍さん)

  • アメリカのセレブ一家、カーダシアン・ファミリーのクリスマスパーティで、キム・カーダシアンさんとの一枚(写真提供：一柳忍さん)

    アメリカのセレブ一家、カーダシアン・ファミリーのクリスマスパーティで、キム・カーダシアンさんとの一枚(写真提供：一柳忍さん)

観客のリクエストに応じて動物やキャラクターをつくるなど、その場ごとに形を変える柔軟さも、飴細工が受け入れられた理由のひとつだ。顧客の目の前で形が生まれる飴細工の魅力は、場所が変わっても同じだと一柳さんはいう。子どもも大人も、完成する瞬間に思わず見入ってしまうからだ。

■驚きと文化を伝える飴細工の魅力

日本では縁日の風景として親しまれてきた飴細工だが、アメリカでは「ライブアート」として楽しまれることが多いという。

「子どもたちは不思議そうに私の手の動きを見つめ、『すごい』『きれい』といいます。そして親たちは『これは東洋の文化なんだよ』と、自分の子どもたちへ説明するんです」

  • 2023年、全米日系人博物館で行われたお正月イベントでの様子(写真提供：一柳忍さん)

    2023年、全米日系人博物館で行われたお正月イベントでの様子(写真提供：一柳忍さん)

「飴細工は、子どもにとっては驚きの体験で、大人にとっては異文化を伝える芸でもあるのです」と一柳さんはいう。観客の反応や音楽に合わせて体の動きも変わるなど、パフォーマンスとしての魅力も広がっているのだとか。

  • 2025年、全米日系人博物館で行われたお正月イベント。子どもたちの好みに合わせてミッキーマウスやスヌーピーなどのキャラクターで干支を表現した(写真提供：一柳忍さん)

    2025年、全米日系人博物館で行われたお正月イベント。子どもたちの好みに合わせてミッキーマウスやスヌーピーなどのキャラクターで干支を表現した(写真提供：一柳忍さん)

■伝統は変えることで残る

「伝統は同じ形を守るだけでは続きません。時代や場所に合わせて変化し、人に喜ばれ、仕事として成り立つことで初めて、次の世代へとつながります」

そう語る一柳さんだが、流行のキャラクターばかりを追うことには慎重だ。売れるからつくる、喜ばれるからつくるだけでは、伝統の核から離れてしまうと考えている。だからこそ流行を取り入れつつも、東洋的なドラゴンなど“長く残るモチーフ”を大切にしているそうだ。

札幌の露店で見た飴細工への驚きは、いまも一柳さんの活動の原点だ。海を越えたその技は、形を変えながら受け継がれている。

  • 2025年、一柳さん宅で行われた、日本から訪れた若手経営者たちへの講演会の様子

    2025年、一柳さん宅で行われた、日本から訪れた若手経営者たちへの講演会の様子

  • 2017年、ロサンゼルスの自宅の裏庭で満開に咲いた月下美人の花と、現在100歳になる一柳さんの母親

    2017年、ロサンゼルスの自宅の裏庭で満開に咲いた月下美人の花と、現在100歳になる一柳さんの母親

現在、一柳さんは100歳になる北海道の母親との時間を大切にするために、生活の拠点を日本へ移す準備を進めている。カリフォルニア州のスタジオはひとつ残し、これからも月に一度はアメリカで仕事を続ける予定だ。海を越えて広がった飴細工の実演は、これからも日米を行き来しながら続いていく。

トロリオ牧(海外書き人クラブ)

トロリオ牧(海外書き人クラブ)

とろりおまき

2001年渡米、ユタ州ウチナー民間大使。アメリカでスーパーの棚入れ係やウェイトレス、保育士など、さまざまな職種を経験したあとアメリカ政府の仕事に就く。政府職員として17年間務めるが、パンデミックをきっかけに「いつ死んでもOK!な生き方」を意識するようになり2023年9月に辞職。夫婦でRVキャンプを楽しむのが最高の癒やし時間。世界100ヵ国以上の現地在住日本人ライターの組織「海外書き人クラブ」会員。

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