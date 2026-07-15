「今どう反応するのが正解なんだろう」――。
会議中、誰かの発言に微妙な沈黙が流れるのを感じたり、周囲を見回して空気をうかがったりした経験があるビジネスパーソンは少なくないでしょう。日本経済新聞社とJob総研が2025年に実施した「職場会議の実態調査」では、会議に不満を感じている人が約7割にのぼり、「発言しづらい」「議論が深まらない」といった声も多く見られました。
働き方やコミュニケーションの形が変化する中で、「何となく気まずい会議」に疲れを感じる場面は、以前より増えているのかもしれません。そこで本連載では、マイナビニュース会員が実際に経験した「気まずい会議」を漫画形式で紹介します。違和感を覚えたり、微妙な空気を感じたりしたエピソードを参考にしながら、よりよい会議の場づくりに役立ててみてください。
会議室での上司の「質問は?」には無反応だが……
上司不在の場でいろいろと議論したいとき、ありますよね? 例えば、上司がどんな意見を出しても否定的な発言しかしなかったり、現場のことを理解しておらず的外れな返答しかできなかったりするようなケースでは、特にそのような気持ちが強くなってしまいます。
でも、「自分不在のときに限って」議論がはかどっている事実を知ってしまったら……上司は何とも言えない気持ちを抱くでしょうね。ああ、気まずい、気まずい。
あなたも何度も経験しているはず!?✅『気まずい会議』を1話から無料でイッキ読み!
一條マサヒデいちじょうまさひで
藤本たみこふじもとたみこ
会議に関するアンケート
調査時期: 2026年3月26日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 400人
調査方法: インターネットログイン式アンケート